Biatlon Mili Takımı Almanya'da Federasyon Kupası yarışlarına katıldı

Biatlon Milli Takımı, Almanya'da Uluslararası Federasyon Kupası'nda yarıştı.

Türkiye Kayak Federasyonundan (TKF) yapılan açıklamaya göre, 2021 sezonunun ilk müsabakasında kadınlar kategorisinde yarışan Gülşah Ağa 226, erkeklerde ise Okan Alalma 265 puan elde etti.

TKF Biatlon Teknik Kurul Üyesi Fırat Çelik, antrenörler Bayram Ören, Samet Oğlago ve Kenan Ören'in yönetimindeki milli takımda 4 sporcu yer alıyor.

Milliler, Arber bölgesinde düzenlenecek ikinci kupa sonrasında Polonya'da gerçekleştirilecek Biatlon Avrupa Şampiyonası'na katılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er