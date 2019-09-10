Biathle-Triathle Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası tamamlandı

10.09.2019 21:57

Biathle-Triathle Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası Kuşadası'nda gerçekleştirildi. Yarışmada Kuşadalı Yusuf Ateş, triathle gençler kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.



Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu tarafından düzenlenen, "Biathle-Triathle Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası"na Türkiye'nin dört bir yanından sporcular kulüplerini temsilen katıldı. Biathle ve triathle dallarında kadın ve erkek olmak üzere büyükler, gençler, masterlar, U-11 U-13, U-15 ve U-19 kategorilerinde yapılan yarışmalar sonucunda dereceye girenlere Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ile Türkiye Pentatlon Federasyonu yetkilileri tarafından verildi.



Kuşadalı Yusuf Ateş Türkiye Şampiyonu oldu



Bu arada, Biathle-Triathle Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'nda Kuşadalı Yusuf Ateş, triathle gençler kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde öğrenimi sürdüren ve Kuşadası Belediyespor sporcusu olan Yusuf Ateş, "Kuşadası'nda düzenlenen Türkiye Triatle Şampiyonası Müsabakalarında Gençler Kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. En başta aileme ve destek veren herkese teşekkür ederim" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA