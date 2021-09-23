Biathle Triathle Avrupa Şampiyonası'nın ilk gününde 4 altın, 3 gümüş, 3 bronz

İspanya'da yapılan Biathle Triathle Avrupa Şampiyonası'nın triathle etabında yarışan sporcular Aylin Yılmaz, Mustafa Sertkaya, Elif Naz Aktaş ve Abdullah Yıldırım Avrupa şampiyonu olurken, Asu Zeynep Namazcı, Mehmet Emir Canbazoğlu, Türker Bahar Avrupa ikincisi; Semih Eren, Erkan Altunay ve Başak Yaprak Boğan Avrupa üçüncüsü oldu.

İspanya'nın Casdelldefas kentinde düzenlenen Biathle Triathle Avrupa Şampiyonası'nda triathle etabı ferdi yarışları tamamlandı. Yüzme, koşu ve atış branşlarını içeren triathle yarışlarına Türkiye'den U11, U13, U15 ve U17 yaş kategorisinde 16 milli sporcu katılım gösterdi.

U11'de 2 altın 1 gümüş

U11 kadınlar kategorisinde yarışan milli sporcu Aylin Yılmaz ve U11 erkekler kategorisinde yarışan milli sporcu Mustafa Sertkaya Avrupa şampiyonu olarak altın madalya aldılar. U11 erkekler kategorisinde yarışan diğer sporcu Mehmet Emir Canbazoğlu ise yarışı ikinci sırada tamamladı ve gümüş madalyanın sahibi oldu. U11 kadınlar kategorisinde yarışan milli sporcu Nadide Çakan Nehir ise yarışma sırasında sakatlandı ve yarışı tamamlayamadı.

U13 kategorisinde 4 madalya

Triathle yarışlarında 2 altın, bir gümüş ve bir bronz madalya da U13 kategorisinden geldi. U13 kadınlar kategorisinde yarışan milli sporcu Elif Naz Aktaş ve U13 erkekler kategorisinde yarışan milli sporcu Abdullah Yıldırım, Avrupa şampiyonu olurken; Asu Zeynep Namazcı, yarışı ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalya kazandı. U13 erkekler kategorisinde yarışan Semih Eren de Avrupa üçüncüsü oldu ve bronz madalya aldı.

U15'de bir gümüş madalya

Ferdi Triathle Yarışları U15 Erkekler kategorisinde yarışan milli sporcu Türker Bahar, Avrupa ikincisi olup gümüş madalyayı kazanırken, aynı kategoride yarışan Kutay Ababay yarışı dördüncü sırada tamamlamayı başardı. U15 Kadınlar kategorisinde yarışan milli sporcu Rana Öztürk ise, şampiyonayı 5'inci, Sudenaz Pekgöz ise 6'ncı sırada tamamladı.

U17'de 2 bronz

Biathle Triathle Avrupa Şampiyonası'nın triathle etabı U17 kadınlar kategorisinde yarışan milli sporculardan Başak Yaprak Boğan ve U17 Erkekler kategorisinde yarışan milli sporcu Erkan Altunay, Avrupa üçüncüsü oldu ve bronz madalya kazandılar. U17 kadınlar kategorisinde yarışan milli sporculardan Ayşegül Ömür yarışı altıncı, U17 erkekler kategorisinde yarışan Mehmet Ali Koçak beşinci sırada tamamladı.

İspanya'da düzenlenen Biathle Triathle Dünya Şampiyonası, 23 Eylül'de yüzme, koşu ve atış etaplarından oluşan Triathle Karışık Bayrak Yarışı ve Laser Run Karışık Bayrak Yarışı ile devam edecek. Şampiyonada Ferdi Laser Run Yarışları 24 Eylül'de, Biathle Karıyık Bayrak Yarışı müsabakaları 25 Eylül'de yapılacak. Biathle Triathle Dünya Şampiyonası, 26 Eylül'de yapılacak ferdi biathle yarışları ile son bulacak. - İSTANBUL

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