Biathle Triathle Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular 16 madalya kazandı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Biathle Triathle Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular 16 madalya kazandı

AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
Biathle Triathle Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular 16 madalya kazandı

İspanya'da düzenlenen Biathle Triathle Avrupa Şampiyonası'nı milli sporcular toplam 16 madalyayla tamamladı.

İspanya'da düzenlenen Biathle Triathle Avrupa Şampiyonası'nı milli sporcular toplam 16 madalyayla tamamladı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, İspanya'daki yarışların ilk gününde 4 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan Türkiye'nin, son günde de 4 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandığı belirtildi.

Organizasyonun son gününde biathle etabı ferdi yarışlarının düzenlendiği aktarıldı. Yüzme ve koşudan oluşan biathle branşında 11 yaş altı kızlar kategorisinde Yaprak Nisa Şengül, 13 yaş altı kızlarda Nisa Cebeci, 13 yaş altı erkeklerde Abdulsamet Altay, 15 yaş altı erkeklerde Ahmet Ege Önder'in altın madalyaya uzandığı aktarıldı.

11 yaş altı erkeklerde Egemen Özden gümüş, 15 yaş altı kızlarda ise Aydan Demiröz'ün ise bronz madalya kazandığı bildirildi.

Türkiye'nin yarışları 8 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 16 madalyayla bitirdiği kaydedildi.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da Dünya Superbike Şampiyonası'nın 10. ayağında ikinci yarışta birinci oldu.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da Dünya Superbike Şampiyonası'nın 10. ayağında ikinci yarışta birinci oldu.

 Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da birinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da birinci oldu

 Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da son yarışta da birinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da son yarışta da birinci oldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Şevval Şahin Gazeteler Amelia Hamlin
Spor Şenol Güneş Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Rüya Tabirleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Boris Johnson Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Biathle Triathle Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular 16 madalya kazandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 16:31:13. #1.12#