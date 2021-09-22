Biathle Triathle Avrupa Şampiyonası İspanya'da başladı

Biathle Triathle Avrupa Şampiyonası, İspanya'da start aldı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Modern Pentatlon Konfederasyonunun İspanya Modern Pentatlon Federasyonu ile birlikte Casdelldefas kentinde düzenlediği organizasyon, 26 Eylül Pazar günü sona erecek.

Şampiyonada Türkiye'yi 11 yaş altı, 13 yaş altı, 15 yaş altı ve 17 yaş altı kategorilerinde 11 kız ile 11 erkek sporcu temsil edecek.