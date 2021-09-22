'Biathle Triathle Avrupa Şampiyonası' İspanya'da bugün başlıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

'Biathle Triathle Avrupa Şampiyonası' İspanya'da bugün başlıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
'Biathle Triathle Avrupa Şampiyonası' İspanya'da bugün başlıyor

İspanya'nın Casdelldefas kentinde 22-26 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Biathle Triathle Avrupa Şampiyonası'na Türkiye'den U11, U13, U15, U17 yaş kategorisinde yarışacak 11 kadın, 11 erkek olmak üzere toplam 22 milli sporcu katılım gösteriyor.

İspanya'nın Casdelldefas kentinde 22-26 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Biathle Triathle Avrupa Şampiyonası'na Türkiye'den U11, U13, U15, U17 yaş kategorisinde yarışacak 11 kadın, 11 erkek olmak üzere toplam 22 milli sporcu katılım gösteriyor.

Avrupa Modern Pentatlon Konfederasyonu'nun İspanya Modern Pentatlon Federasyonu ile birlikte düzenlediği Biathle Triathle Avrupa Şampiyonası, 22-26 Eylül 2021 tarihleri arasında İspanya'nın Casdelldefas kentinde gerçekleştiriliyor. Şampiyonada Türkiye'den U11, U13, U15, U17 yaş kategorisinde yarışacak 11 kadın, 11 erkek olmak üzere toplam 22 milli sporcu şampiyonluk mücadelesi verecek. Şampiyonada ülkemizi Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Milli Takımı'nda yer alan kadın sporculardan Asu Zeynep Namazcı, Ayda Demiröz, Aylin Yılmaz, Başak Yaprak Boğan, Elif Naz Aktaş, Nadide Nehir Çakan, Nisa Cebeci, Rana Öztürk, Sudenaz Pekgöz, Ayşegül Ömür ve Yaprak Nisa Şentürk; erkek sporculardan Abdullah Yıldırım, Abdulsamet Altay, Ahmet Ege Önder, Egemen Özden, Erkan Altunay, Mehmet Ali Koçak, Mehmet Emir Canbazoğlu, Kutay Ababay, Mustafa Sertkaya, Semih Eren Kurtaran ve Türker Bahar temsil edecek.

İspanya'da düzenlenen Biathle Triathle Dünya Şampiyonası'nın ilk gün yarışları; 22 Eylül'de yüzme, koşu ve atış etaplarından oluşan Bireysel Tiathle Yarışı ile başlayacak. Ardından ertesi gün yüzme, koşu ve atış etaplarından oluşan Triathle Karışık Bayrak Yarışı ve Laser Run Karışık Bayrak Yarışı gerçekleştirilecek. Şampiyonada Ferdi Laser Run Yarışları 24 Eylül'de, Biathle Karıyık Bayrak Yarışı müsabakaları 25 Eylül'de yapılacak. Biathle Triathle Dünya Şampiyonası, 26 Eylül'de yapılacak ferdi biathle yarışları ile son bulacak.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kartal'daki kayıp lise öğrencisi ormanlık alanda ölü bulundu

Kartal'daki kayıp lise öğrencisi ormanlık alanda ölü bulundu

 Çavuşoğlu ve Blinken'dan Afganistan'da 'yakından çalışmaya devam' vurgusu

Çavuşoğlu ve Blinken'dan Afganistan'da "yakından çalışmaya devam" vurgusu

 Türkiye'de 29 bin 338 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 260 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 29 bin 338 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 260 kişi hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Pınar Deniz Demet Akalın Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Balotelli Hamit Altıntop Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Cengiz Ergün Mustafa Demir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 'Biathle Triathle Avrupa Şampiyonası' İspanya'da bugün başlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 14:37:24. #1.17#