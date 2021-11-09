Bi hareketine bakar hayat nedir, ne demek?

Türkiye'de vatandaşların trafik farkındalığının artırılması için çalışmalarını sürdüren İçişleri Bakanlığı, 'Bi hareketine bakar hayat' ana temalı yeni bir kampanya başlattı. Süleyman Soylu'nun da katıldığı bu kampanya vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Süleyman Soylu imzasıyla 81 ile gönderilen yazıda Kasım ayı içerisinde hazırlanan görseller il ve ilçelerde eş zamanlı olacak şekilde bilboardlarda, sosyal medya platformlarında, yerel ve ulusal basın organlarında, kamu kurum ve kuruluşlarda, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu otogar, havalimanı, otobüs ve metro durakları gibi alanlarda yer alacak.

Süleyman Soylu'da çektiği video ile kampanyaya destek verdi. Soylu, emniyet kemeri kullanımının önemini anlattı.

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