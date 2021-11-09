Vali Bilgin'den "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyasına destek - Haberler
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Vali Bilgin'den "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyasına destek

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Haberler | Genel

Vali Bilgin'den "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyasına destek Direksiyon başına geçen Kırklareli Valisi Bilgin "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyasına katılarak sürücüleri emniyet kemeri takması uyarısında bulundu.

KIRKLARELİ (İHA) - Vali Bilgin'den "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyasına destek

KIRKLARELİ - Direksiyon başına geçen Kırklareli Valisi Bilgin "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyasına katılarak sürücüleri emniyet kemeri takması uyarısında bulundu.

İçişleri Bakanlığı tarafından trafik kazalarında cankurtaran emniyet kemerine dikkati çekmek için başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası için direksiyon başına geçen Kırklareli Valisi Osman Bilgin sürücülerin emniyet kemeri takması konusunda uyardı.

Bilgin, "Trafikte emniyet kemeri yaralanmalı kazalarda riski yüzde 60 azaltıyor. Güvenli trafik bir hareketine bakar" diyerek mesajını sosyal medya üzerinden paylaştı ve emniyet kemerini taktı.

Vali Bilgin'den Bi Hareketine Bakar Hayat kampanyasına destek

Vali Bilgin'den Bi Hareketine Bakar Hayat kampanyasına destek

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