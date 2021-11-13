BİTLİS (AA) - İçişleri Bakanlığı tarafından yurt genelinde aynı anda gerçekleştirilen "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde de trafik denetimi gerçekleştirildi.

Denetim sonrasında gazetecilere açıklamada bulunan Ahlat İlçe Kaymakamı Fikret Dağ, " İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu'nun öncülüğünde başlatmış olduğumuz 'Bir Hareketine Bakar Hayat' kampanyası kapsamında bugün yolcularımıza, sürücülerimize emniyet kemerinin önemini anlatmaya çalışıyoruz. Tüm yolcularımızdan, tüm sürücülerimizden emniyet kemerine sıkı sıkıya tutunmalarını diliyoruz ve temenni ediyoruz. Emniyet kemeri özellikle ağır yaralanmalı trafik kazalarını yüzde 60-70'e varan onlarda düşürüyor. Dolayısıyla kendimiz için, sevdiklerimiz için emniyet kemerine daha fazla tutunmamız gerektiğine düşünüyorum. Bütün yolcularımıza ve sürücülerimize hayırlı yolculuklar diliyorum" dedi.

Uygulamaya İlçe Emniyet Müdürü İsa Coşar ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Emrah Alkan'da katıldı.