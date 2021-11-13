Bİ HAREKETİNE BAKAR HAYAT!
Ülkemiz genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen "Bir Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında ilçemizde İspir İlçe Emniyet Müdürülüğünce yapılan trafik uygulamasında vatandaşlarımıza emniyet kemeri kullanımının önemi hatırlatıldı.
Ülkemiz genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen "Bir Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında ilçemizde İspir İlçe Emniyet Müdürülüğünce yapılan trafik uygulamasında vatandaşlarımıza emniyet kemeri kullanımının önemi hatırlatıldı.
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