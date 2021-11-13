Bİ HAREKETİNE BAKAR HAYAT!

Ülkemiz genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen "Bir Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında ilçemizde İspir İlçe Emniyet Müdürülüğünce yapılan trafik uygulamasında vatandaşlarımıza emniyet kemeri kullanımının önemi hatırlatıldı.

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