"Bİ HAREKETİNE BAKAR HAYAT"

İçişleri Bakanlığımızca, trafik güvenliğinin en üst noktaya taşınması ve kamuoyu farkındalığının oluşturulabilmesi amacıyla 'Bi Hareketine Bakar Hayat' ana temalı bir kampanya başlatıldı.

Kampanya için hazırlanan görseller, il ve ilçelerde eş zamanlı olacak şekilde billboardlarda ve sosyal medya platformları başta olmak üzere yerel ve ulusal basın yayın organları, kamu kurum ve kuruluşları, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu otogar, havalimanı, AVM ve otobüs durakları gibi alanlar ile kurumsal iletişim sayfalarında yer almaya başladı.

'Bi Hareketine Bakar Hayat' ana temalı emniyet kemeri uygulaması için tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak trafik denetimi yapıldı.

Vali Süleyman Elban da emniyet kemeri uygulamasına katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Çukobirlik uygulama noktasında sürücü ve yayalarla sohbet eden Vali Elban tüm vatandaşları trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı, emniyet kemeri takmanın önemine değindi.

İçişleri Bakanlığı tarafından trafik kazalarında cankurtaran emniyet kemerine dikkat çekmek ve toplumsal duyarlılığı yükseltmek için 'Bi Hareketine Bakar Hayat' kampanyası başlatıldığını hatırlatan Vali Elban, emniyet kemeri kullanımının kaza sonrası ölüm riskini yüzde 45, yaralanma riskini ise yüzde 60 oranında azalttığını söyledi.

Ülke genelinde trafik güvenliği ile ilgili bir farkındalık oluşturmak için güzel ve anlamlı bir etkinliğin yapıldığını belirten Vali Elban, " Tüm hemşehrilerimizden "Güvenli trafik bir hareketine bakar" diyerek emniyet kemerlerini takmalarını ve bu konuda duyarlı olmalarını rica ediyorum. " dedi.

Daha sonra Vali Elban, uygulama noktasında yapılan yol kontrol ve denetim faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.

Etkinliğe Seyhan Kaymakamı Mustafa Yavuz, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ve İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş de eşlik etti.

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