Vali İlhami AKTAŞ, İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında gerçekleştirilen trafik denetimine katıldı.

Vali İlhami AKTAŞ, İçişleri Bakanlığı tarafından trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde sürücülere emniyet kemeri takmanın önemi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Emniyet kemerinin ağır yaralanma riskini %60 oranında, ölüm riskini %45 oranında azalttığının önemine dikkat çekilen uygulamaya Vali İlhami AKTAŞ, Ezine Kaymakamı Yunus KIZILGÜNEŞ ve emniyet personelleri katıldı.

Ülkemizde trafik kazalarının sürücülerin bilinçlenmesiyle daha da azalacağına dikkat çeken Vali İlhami AKTAŞ "Tüm vatandaşlarımız bizler için değerlidir. İnsanların sevdiklerine sağ salim kavuşması hepimizin temennisidir. Bu nedenle sürücülerin kendi hayatlarını ve sevdiklerini koruması için emniyet kemeri takmalarını rica ediyoruz" dedi.

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