'Bi' Güzellik Yap' adı altında toplandılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'Bi' Güzellik Yap' adı altında toplandılar

'Bi' Güzellik Yap' adı altında toplandılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Organize olan bir grup öğrenci, yapılan el emeği ürünleri satarak elde edilen gelirlerle 4 yıldır ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor.

Sahurda ne yersek gün boyu tokluk hissederiz? İşte cevabı
Sahurda ne yersek gün boyu tokluk hissederiz? İşte cevabı

Organize olan bir grup öğrenci, yapılan el emeği ürünleri satarak elde edilen gelirlerle 4 yıldır ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor. Öğrenciler, Ramazan ayında ise iftar ve sahur paketlerini internet üzerinden satıp yardımlara devam ediyor.

'Bi' Güzellik Yap' adı altında toplanan öğrenci gurubu, elde edilen el emeği ürünleri satarak ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor. Düzenledikleri nakış eğitimi atölyeleri ve gönüllülerce yapılan nakış ürünlerini satan grup, elde edilen gelirlerle Eskişehir'de ihtiyaç sahiplerine erzak, kırtasiye, giyim kitap gibi yardımlarda bulunuyor. Bu sene kuruluşunun 4'üncü yılı olan 'Bi' Güzellik Yap' grubu, düzenledikleri çeşitli kampanyalarla birçok çocuğun ve ailenin hayatına dokumaya devam ediyor. İçinde bulunulan, İslam aleminin Mübarek aylarından Ramazan ayı için hazırlanan iftar ve sahur paketlerini internetten satışa sunan öğrenci grubu, Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerine yardımlarını sürdürüyor. - ESKİŞEHİR

'Bi' Güzellik Yap' adı altında toplandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Nikos Dendias Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Burak Deniz Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Diego Gökhan Gönül Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 'Bi' Güzellik Yap' adı altında toplandılar
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 13:19:15. #1.15#

title