Bh: ABD'de Petrol Kule Sayısı 10 Adet Azaldı

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 1 Mart itibarıyla son bir haftada 10 adet düşüşle 843 adete geriledi.

Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketi Baker Hughes'un (BH) haftalık verilerine göre, aynı dönemde doğal gaz kulesi sayısı 1 adet artışla 195 olarak açıklandı ve petrol ve doğal gaz sondaj kulelerinin toplam sayısı 9 adet düşüşle 1,038 düzeyine geriledi.

Baker Hughes verilerine göre, petrol ve doğal gaz kule geçen yılın aynı dönemine göre 57 adet arttı. Sondaj kulelerinin 1,015 adedi karada, 1 adedi iç sularda, 22 adedi ise açık sularda yer aldı.

Buna göre, Meksika Körfezinde sondaj kule sayısı 3 adet artışla 22'ye, Kanada'da sondaj kule sayısı 1 adet düşüşle 211'e geriledi. Kuzey Amerika'nın tamamında sondaj kule sayısı 10 adet düşüşle 1,249 adet düzeyine indi. - İstanbul

Kaynak: DHA