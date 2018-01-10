Bgc Yeni Hizmet Binasının Açılışı

Bayburt Gazeteciler Cemiyetinin (BGC) yeni hizmet binası, düzenlenen törenle açıldı.

Vali Ali Hamza Pehlivan, açılışta yaptığı konuşmada, insanların haber alma hakkını karşılayan teşkilatın medya teşkilatı olduğunu söyledi.

Özellikle teknolojik imkanların gelişmesiyle işler kolaylaşıyor gibi görünse de dünyada yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında gazetecilerin hala ne kadar meşakkatli bir görev yaptığının anlaşılacağına dikkat çeken Pehlivan, "Özellikle muhabir olarak görev yapan gazetecilerin dünyanın değişik coğrafyalarında, çatışmaların olduğu coğrafyalarda canlarını dahi riske atma pahasına bu görevlerini icra ettiklerini görüyoruz." dedi.

Pehlivan, özellikle son yüzyılın gazetecilik mesleği açısından çok değişik merhalelerin kat edildiği, sürekli dönüşüm ve değişimin yaşandığını dile getirerek, "Özellikle 20. yüzyılın başında medyanın bir propaganda, tanıtım, kampanya aracı olmaya başlamasıyla gazetecilik, medya ve haber alma, haberdar etme faaliyetleri önem kazandı." ifadesini kullandı.

Gazetecinin olanı olduğu gibi yansıtma, adil ve tarafsız olmasının meslek etiğinin bir gereği olduğunu ifade eden Pehlivan, şunları kaydetti:

"Her meslek grubunda olduğu gibi bu meslek grubunda da ne kadar etkin, verimli hizmet yapılırsa toplumsal memnuniyetin de o derece fazla olduğunu görüyoruz. Çünkü bilgilerin sağlıklı akması demek o bilgiye göre hareket edecek insanların da sağlıklı adım atması anlamına geliyor. Basın mensubunun kadrajından, kaleminden yansıtıldığında belki bizim dikkatimizden kaçmış olan konuyu da daha yakından haberdar olma ve onunla ilgili gerekli adımları atma imkanını elde etmiş oluyoruz. Onun için basın demokrasinin vazgeçilmez unsurları arasında sayılır. İdareyi topluma, toplumu da idareye yansıtan bir mekanizmadır. Bu mekanizma ne kadar iyi çalışırsa yapılması gereken işler, verilmesi gereken hizmetler de o kadar yerinde, zamanında ve etkin bir şekilde hayata geçirilmiş olacaktır."

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Yıldız ise 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, gazetecilerin 7 gün 24 saat çalıştığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Kemalettin Aksoy ettiği duayla yeni hizmet binasının açılışı yapıldı.

Açılış törenine, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, bazı kamu kurum müdürleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.