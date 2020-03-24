Bezirci: "Koronavirüsün aşısı yüksek farkındalık ve tedbirlere tam uyumdur"
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Bezirci: "Koronavirüsün aşısı yüksek farkındalık ve tedbirlere tam uyumdur"

Bera Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Ulvi Bezirci, koronavirüse (Covid-19) karşı holding ve bağlı şirketler bünyesinde tüm Türkiye'de hayata geçirdikleri acil eylem planına dair açıklamalarda bulundu.

24.03.2020 11:29 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:29
Bezirci:

Bera Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Ulvi Bezirci, koronavirüse (Covid-19) karşı holding ve bağlı şirketler bünyesinde tüm Türkiye'de hayata geçirdikleri acil eylem planına dair açıklamalarda bulundu. Bezirci, "Bera Holding olarak, inancımız odur ki, tehdit, fırsat sarkacında ülkemiz, bu badireyi en az hasarla tamamlamış buna karşın direnci artmış ve eşi bulunmaz öğrenimlerle geride bırakmış olacaktır. O yüzden diyoruz ki; 'koronavirüse karşı mücadelenin aşısı bireysel ve toplumsal olarak yüksek farkındalık ve alınan tedbirlere tam uyumdur" dedi.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Ulvi Bezirci, önceliklerinin; çalışanlarının, ailelerinin, tedarikçilerinin dolaylı olarak da tüm toplumun koronavirüse karşı mücadelede sağlığını korumak olduğunu söyledi. Bezirci, "Bunun için de odağımıza iki önemli hususu almış durumdayız; 4 bin 500 çalışanımızı koronavirüse karşı öncelikle eğitmek, akabinde devletimizin almış olduğu tedbirleri istisnasız tam bir eş güdüm ile yüzde yüz uygulamaktır. Öyle zannediyorum ki hayata geçirdiğimiz 'insan sağlığı odaklı korunma modeli' özel sektör için yol gösterici niteliktedir" dedi.

"Koronavirüse karşı mücadelenin aşısı yüksek farkındalık ve alınan tedbirlere tam uyumdur"

Küresel anlamda dünyanın ve ülkemizin çok zor bir süreçten geçtiğini belirten Bezirci; "Bera Holding olarak, çalışanlarımıza, ailelerine, tedarikçilerimize tüm topluma karşı sorumluluğumuzun farkındayız. Bir taraftan üretimden gelen gücümüzle ülkemizin gıda, su gibi temel ihtiyaç maddelerinin üretimini en üst seviyede tutarken, diğer taraftan devletimiz, ilgili bakanlıklarımız ile tam koordinasyon içerisinde tedbirlerden sıfır taviz vererek bütüncül bir mücadele yürütüyoruz. Bera Holding olarak, inancımız odur ki, tehdit, fırsat sarkacında ülkemiz, bu badireyi en az hasarla tamamlamış buna karşın direnci artmış ve eşi bulunmaz öğrenimlerle geride bırakmış olacaktır. O yüzden diyoruz ki; 'koronavirüse karşı mücadelenin aşısı bireysel ve toplumsal olarak yüksek farkındalık ve alınan tedbirlere tam uyumdur" ifadelerini kullandı.

"Koordinasyon birimi kuruldu ve acil eylem planı oluşturularak hayata geçirildi"

Bezirci, son dönemde atılan bütüncül adımları şöyle özetledi: "Holding bünyesinde süratle bir koordinasyon birimi kurulmuş ve acil eylem planı oluşturularak 18 şirketimizin tamamında hayata geçirilmesi sağlanmıştır. Önceliğimiz çalışanlarımızın koronavirüs salgınına karşı doğru bilgi ve uygulamalara erişimi olmuş, tüm personelimiz iş yeri hekimlerimiz tarafından derhal eğitime tabi tutulmuşlardır. Virüsün yayılması, önlenmesi ve hijyen şartlarına dair en güncel bilgiler paylaşılmıştır. Oluşturulan algoritmalar çerçevesinde rahatsızlık belirtisi gösteren çalışanlar, iş yerine gelmeden sağlık kuruluşuna yönlendirilmiştir. Sağlık Bakanlığımızın yayınlamış olduğu 'Koronavirüs Riskine Karşı 14 Kural'ın uygulanmasına dair, farkındalık için önemli mesai harcanmıştır. Yine devletimiz tarafından peyderpey hayata geçirilen tüm tedbirler eş zamanlı olarak tüm şirketlerimizde ivedilikle uygulanmaya konulmuştur. 65 yaş üstü, kronik rahatsızlığı olanlar, hamileler ve engelli personelimizin izne çıkması hemen sağlanmıştır. Üretim aksamayacak şekilde idari personelin bu dönemde izin kullanmasına yönelik düzenleme gerçekleştirilmiştir" dedi.

Bu önlemlere ilaveten 24 Mart 2020 Salı günü itibariyle holding merkezinin iki haftalık izin ve ev-ofis çalışma sistemine geçtiğini ifade eden M. Ulvi Bezirci, alınan kararların sıfır istisna ile uygulaması konusunda şirket genel müdürlerinin liderliğinde tam bir koordinasyonunun sağlandığını aktardı.

"Dezenfeksiyon Cihazı Kabini' Kombassan Kağıt A.Ş'ye yerleştirilmiştir"

Bezirci, "Önce insan ve çalışan sağlığı hedefiyle üretime devam eden personelimizin doğru beslenmesi için öğünler zenginleştirilmiştir. Çalışanların günlük ateş ölçümü, fiziksel muayeneleri bu dönemde rutin hale getirilmiş ve bu suretle hasta çalışanlar sağlık kurumuna sevk edilerek izole edilmiştir. Yemekhanelerin mevcut önlemlere ilaveten UV Filtrasyonu sağlanmış, tekli masa düzenine geçilmiş ve yemek saatleri bölünerek yeniden düzenlenmiştir. Su sebilleri kaldırılmış, çay ocakları kapatılmış, çalışanlara doğrudan çay servisi yapılmak suretiyle bir araya gelmeleri önlenmiştir. Bu süre zarfında içecek su, bardak, çatal, kaşık tek kullanımlık hale dönüştürülmüştür. 300'den fazla çalışanı bulunan Kombassan Kağıt A.Ş'ye belki de Konya'da ilk olarak 'Dezenfeksiyon Cihazı Kabini' yerleştirilmiştir. Yeni nesil, akıllı sensor teknolojisi ile donatılmış olan 360 derecelik kabin 3 saniyede bir çalışanın tepeden tırnağa dezenfeksiyonunu sağlamaktadır. Çalışma, yaşam alanları ve işçi servislerinin belirli periyotlarda dezenfeksiyonu sürekli hale getirilmiştir. Bu süreçteki yurtdışı ve yurtiçi seyahatler iptal edilmiş ve ziyaretçi kabulü asgari seviyede tutulmuştur. İdari personelin sesli ve görüntülü iletişim imkanları kullanılarak evlerinden çalışmasına yönelik düzenleme de hayata geçirilmiştir" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

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