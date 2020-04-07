Bez maskelere dikkat! Virüsü almanıza engel olmayabilir
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Bez maskelere dikkat! Virüsü almanıza engel olmayabilir - Haberler
Gaziosmanpaşa, Güncel

Bez maskelere dikkat! Virüsü almanıza engel olmayabilir

İnsanların toplu olarak bulunduğu yerlerde maske kullanımının zorunlu hale gelmesinin ardından vatandaş doğru maske arayışına girdi.

07.04.2020 13:42 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:42
Bez maskelere dikkat! Virüsü almanıza engel olmayabilir
İnsanların toplu olarak bulunduğu yerlerde maske kullanımının zorunlu hale gelmesinin ardından vatandaş doğru maske arayışına girdi. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Neşat Bozkurtgil, bez maskelere karşı uyararak, 'Bez maskeler karşıdan gelen virüsten kişiyi koruması için yeterli bir güvene sahip değildir. Ama kişinin etrafa virüsü saçmasını önler' dedi.Türkiye'de Koronavirüs tedbirleri açısından maske kullanımıyla ilgili de yeni düzenlemeye gidildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Vatandaşlarımızın tamamına yetecek maske stoku ve üretim planlamamız vardır. Devlet olarak tüm vatandaşlarımıza ücretsiz maske ulaştırmada kararlıyız' açıklamasında bulundu. Vatandaşın kendi imkanlarıyla evde yaptığı ya da dışarıdan satın alınan bez maskelerle ilgili açıklamalarda bulunan İstinye Üniversite Hastanesi Medical Park Gaziosmanpaşa'dan Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Neşat Bozkurtgil, 'Bez maskeler kişinin hapşırık, öksürük, konuşma, gülme gibi aktivitelerinde ağızdan ve burundan saçtığı virüsü ve partikülleri tutması açısından faydalıdır.Virüsü dışarıdan almamak için yeteri kadar koruyucu olmayabilir. Bu bezin kalitesine, gözeneklerine, geçirgenliğine göre değişkenlik gösteriyor' ifadelerini kullandı.BEZ MASKELERİ FÖN MAKİNESİ YARDIMIYLA KURUTUNİpliğin ve kumaşın kalitesi, sık dokunup dokunmadığı gibi etkenlerin bez maskede önemli olduğuna değinen Uzm. Dr. Neşat Bozkurtgil, bu maskelerin 60 derece ve üzerinde deterjanla yıkanması gerektiğini söyledi.Daha yüksek ısılarda yıkanabileceğini de ifade eden Bozkurtgil, 'Yıkandıktan sonra iyice kurulanmış olması ve nemli kullanılmaması lazım. Bunu bir fön makinesi tutarak da daha güzel kurutabilirler. Böylece virüsü de inaktivite etme şansı doğar. Bu maskeler birkaç kullanımdan sonra deforme olabilir ve eski etkisini göstermeyebilirler.Kişi bu maskeyi kalın bir şekilde kullanır ve bu haliyle nefes alabiliyorsa, kendinden dolayı etrafa tehdit saçmamış olur. Diğer standart maskeler yoksa, bunu kullanabilir. Ama artık maskeler devlet tarafından her eve gönderiliyor. Bu yüzden standarttan çok uzaklaşmamak lazım' diye konuştu.'MASKE İLE TEMASTAN DA UZAK DURUN?Maske takmanın hem kendimizi hem de çevremizi korumak adına çok önemli olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Neşat Bozkurtgil, sözlerine şöyle devam etti: 'Maske taktığımız zaman maskeye olan temastan mutlaka kaçınılması gerekiyor. Herkes ben hastayım gibi düşünerek maskeyi kullanmalı. Bunu kullanırken, kirlenmiş elleriyle çevreye ve kendilerine temastan kaçınmalılar. Bir de maskeyi taktıktan sonra başka bir kişinin sekresyonunun yani parçacığının bu maskenin dış yüzeyine geldiğini hesap ederek maskeyi kullanmalılar. Amacımız, gelen virüspartiküllerini maskenin dış yüzünde tutup içeriye almamak. Bu dış kısmının kirli olduğunu kabul ediyorsak, o zaman dış yüzeye dokundurduğumuz elleri daha sonra yüzümüze ve gözümüze sürersek veya ellerimizi yıkamadan bir şeyler yersek, çevreye dokunursak başkalarını tehdit ederiz. Diğer durumlarda da ellerimiz aracılığıyla virüsü kendimiz direkt almış oluruz. Maske amacından uzaklaşmış, hatta bize zararlı bir hale gelmiş olur. Belki normalde almayacağımız bir virüsü maskenin kirlenen dış yüzeyine dokunan ellerimizle kendimize davet etmiş oluruz.?'NEMLENMİŞ MASKE ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞTIR?Diğer maskelerin güzel kullanıldıktan sonra açık alanda havalandırmaya bırakılabileceğini ifade eden Uzm. Dr.Bozkurtgil, maskenin fazla kullanıldığında ve nemlendiğinde ömrünü tamamladığını söyledi.

Erkeklerin sıkça sorun olarak dile getirdiği sakal konusuna da açıklık getiren Bozkurtgil, 'Sakal maskenin yüze oturmasında uyumsuzluk yaratabilir. Sekresyonlar sakal bölgesinde, kıl köklerinde yerleşebilir. İyi bir temizlik sağlamamız mümkün olmayabilir. Hijyen koşulları nedeniyle sakal olmamasını tercih ederiz' şeklinde konuştu.


- Karaköse

Kaynak: DHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar Haberler
Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar
Bir üniversitemizin koronavirüs aşısı geliştirme projesi kabul edildi Haberler
Bir üniversitemizin koronavirüs aşısı geliştirme projesi kabul edildi
Minik Feride'nin gülümseten 'korona' videosu sosyal medyayı salladı Haberler
Minik Feride'nin gülümseten 'korona' videosu sosyal medyayı salladı
Bir kentimizi ayağa kaldıran toplu mezar iddiasına belediye başkanı noktayı koydu Haberler
Bir kentimizi ayağa kaldıran toplu mezar iddiasına belediye başkanı noktayı koydu
Kandil nedeniyle camiler bu gece açılacak mı? En yetkili isim yanıtladı Haberler
Kandil nedeniyle camiler bu gece açılacak mı? En yetkili isim yanıtladı
''EBA TV'deki dersleri izleyemiyorum'' dedi, sevindiren hediye geldi Haberler
''EBA TV'deki dersleri izleyemiyorum'' dedi, sevindiren hediye geldi
Son Dakika: Sağlık çalışanları, orduevleri ve askeri misafirhanelerde kalabilecek
Son Dakika: Sağlık çalışanları, orduevleri ve askeri misafirhanelerde kalabilecek
Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü
Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü
Fırın sahibi ve müşteri arasındaki 'maske takma' kavgası kanlı bitti
Fırın sahibi ve müşteri arasındaki 'maske takma' kavgası kanlı bitti
Virüs nedeniyle boş kalan sokaklara gündüz vakti domuzlar inmeye başladı
Virüs nedeniyle boş kalan sokaklara gündüz vakti domuzlar inmeye başladı
3 kişiyi başından vurup öldüren zanlı, kendisini 'namus meselesi' diyerek savundu
3 kişiyi başından vurup öldüren zanlı, kendisini 'namus meselesi' diyerek savundu
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale dönecek?
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale dönecek?
Domuzlar gündüz vakti sokağa inmeye başladı
Domuzlar gündüz vakti sokağa inmeye başladı
Sağlık çalışanlarının ayrımcılık yapan site yönetimine verdiği cevap takdir topladı
Sağlık çalışanlarının ayrımcılık yapan site yönetimine verdiği cevap takdir topladı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 bin 492 kişiye nakit destek kartları dağıtacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 bin 492 kişiye nakit destek kartları dağıtacak
Koronavirüsün vücuda nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi
Koronavirüsün vücuda nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi
Türklerin koronavirüs sebebiyle yardım götürdüğü yaşlı Almanlar: Müslümanları yanlış tanımışız
Türklerin koronavirüs sebebiyle yardım götürdüğü yaşlı Almanlar: Müslümanları yanlış tanımışız
Etiyopya'da koronavirüsün sona ermesi için halka dua ve oruç çağrısı yapıldı
Etiyopya'da koronavirüsün sona ermesi için halka dua ve oruç çağrısı yapıldı
4 yaşındaki çocuğunu boğarak öldüren kadın, kardeşinin ihbarı ile yakalandı
4 yaşındaki çocuğunu boğarak öldüren kadın, kardeşinin ihbarı ile yakalandı
Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Johnson'ın durumu hakkında açıklama: Solunum cihazına bağlanmadı
Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Johnson'ın durumu hakkında açıklama: Solunum cihazına bağlanmadı
Belde belediyesi, koronavirüsle mücadele tüm Türkiye'ye örnek oluyor
Belde belediyesi, koronavirüsle mücadele tüm Türkiye'ye örnek oluyor
Koronavirüse yakalandığını zanneden şahsı, akrep soktuğu ortaya çıktı
Koronavirüse yakalandığını zanneden şahsı, akrep soktuğu ortaya çıktı
Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu
Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu
Son dakika: Sağlık Bakanı, 13.30'da gerçekleşecek Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.00'da basın açıklaması yapacak
Son dakika: Sağlık Bakanı, 13.30'da gerçekleşecek Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.00'da basın...
Polis, yasak sebebiyle evden çıkamayan yaşlı vatandaşın bahçesini sürdü
Polis, yasak sebebiyle evden çıkamayan yaşlı vatandaşın bahçesini sürdü
Trakya'da koronavirüs karantinasına alınan ilk köy Kurudere Köyü oldu
Trakya'da koronavirüs karantinasına alınan ilk köy Kurudere Köyü oldu
İran Sağlık Bakanı: Koronavirüs mayıs sonuna kadar kontrol altına alacağız
İran Sağlık Bakanı: Koronavirüs mayıs sonuna kadar kontrol altına alacağız
WhatsApp, Kovid-19 pandemisinde bilgi kirliliğini önlemek için iletilen mesajlara kısıtlama getiriyor
WhatsApp, Kovid-19 pandemisinde bilgi kirliliğini önlemek için iletilen mesajlara kısıtlama getiriyor
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı'nın KCK yapılanmasında yer aldığı ortaya çıktı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı'nın KCK yapılanmasında yer aldığı ortaya çıktı
Son Dakika: Tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresi ertelendi
Son Dakika: Tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresi ertelendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Abdülhamit Gül Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Haluk Levent Şeyma Subaşı Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Ali Koç Lionel Messi Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Daha Fazla Ateş Nisan Polis Açıklama
Şu an buradasınız: Bez maskelere dikkat! Virüsü almanıza engel olmayabilir - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2020 15:22:54. #1.15#
title