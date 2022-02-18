Bez Çantalar İçinde 100'e Yakın Maymun Bulundu

Tayland'da terkedilmiş bir evde bez çantalara koyulmuş 100'e yakın maymun bulundu. Saraburi'deki bir evde hapsedilen maymunların ağlama sesini duyan komşular, maymunları çantalar içinde asılı bir şekilde buldu. Maymunların yardımına koşanlar birçoğunu serbest bıraktı. Polisler olay yerine ulaştığında maymunlardan birini sokak kenarında ölü buldu. Yetkililer, maymunların hayvan kaçakçıları tarafından hapsedildiğini tahmin ediyor

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