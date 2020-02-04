BEYZIT'TA TRAMVAY YOLUNDA İTFAİYE ARACI OTOMOBİLE ÇARPTI; TRAMVAY SEFERLERİ AKSIYOR (1)
Şahin BOZKURT / İSTANBUL DHABeyazıt Tramvay Durağı yakınında, tramvay yolunda, yangına giden itfaiye aracı, önüne çıkan otomobile çarptı.
04.02.2020 23:02 | Son Güncelleme: 04.02.2020 23:02
Şahin BOZKURT/ İSTANBUL DHA
Beyazıt Tramvay Durağı yakınında, tramvay yolunda, yangına giden itfaiye aracı, önüne çıkan otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü kadın yaralandı. Tramvay seferleri Topkapı yönünde yapılamıyor.Görüntü Dökümü: ----------
Olay yerinden görüntüler
Kabataş y
Kaynak: DHA