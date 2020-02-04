BEYZIT'TA TRAMVAY YOLUNDA İTFAİYE ARACI OTOMOBİLE ÇARPTI; TRAMVAY SEFERLERİ AKSIYOR (1)
Haberler » Güncel » BEYZIT'TA TRAMVAY YOLUNDA İTFAİYE ARACI OTOMOBİLE ÇARPTI; TRAMVAY SEFERLERİ AKSIYOR (1) - Haber

BEYZIT'TA TRAMVAY YOLUNDA İTFAİYE ARACI OTOMOBİLE ÇARPTI; TRAMVAY SEFERLERİ AKSIYOR (1)

Şahin BOZKURT / İSTANBUL DHABeyazıt Tramvay Durağı yakınında, tramvay yolunda, yangına giden itfaiye aracı, önüne çıkan otomobile çarptı.

04.02.2020 23:02 | Son Güncelleme: 04.02.2020 23:02
BEYZIT'TA TRAMVAY YOLUNDA İTFAİYE ARACI OTOMOBİLE ÇARPTI; TRAMVAY SEFERLERİ AKSIYOR (1)

Şahin BOZKURT/ İSTANBUL DHA

Beyazıt Tramvay Durağı yakınında, tramvay yolunda, yangına giden itfaiye aracı, önüne çıkan otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü kadın yaralandı. Tramvay seferleri Topkapı yönünde yapılamıyor. 

Görüntü Dökümü: ----------

Olay yerinden görüntüler

Kabataş y 


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler