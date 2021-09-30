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Beyzbol sopalı saldırgan trafikte dehşet saçtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Beyzbol sopalı saldırgan trafikte dehşet saçtı Tırın önüne kesip sopayla saldırıdı, 3 aracın kaza yapmasına sebep oldu Bursa'nın İnegöl ilçesinde saldırgan şahıs, aracıyla önüne manevra yapıp durdurduğu TIR'ın sürücüsünü darp edip, kaçtı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Beyzbol sopalı saldırgan trafikte dehşet saçtı

Tırın önüne kesip sopayla saldırıdı, 3 aracın kaza yapmasına sebep oldu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde saldırgan şahıs, aracıyla önüne manevra yapıp durdurduğu TIR'ın sürücüsünü darp edip, kaçtı. Saldırı sırasında 3 araç birbirine çarptı.

Kaza saat 22.00 sıralarında Bursa- Ankara kara yolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Plakası belirlenemeyen aracın sürücüsü, İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan sürücü Efraim Candanyönetimindeki 42 AGF 194 plakalı TIR'ın, önüne manevra yaptı. TIR'ın önüne geçip durduran saldırgan elindeki beyzbol sopasıyla TIR'a vurmaya başladı. Tırın yan camını ve aynasını kıran saldırgan TIR sürücüsü Efraim Candan'ı başından yaraladı. TIR sürücüsüne hakaretler eden saldırgan aracına binip hızla kaçtı.

Zincirleme kazaya neden oldu

TIR'ın durmasıyla karayolu üzerinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. 2 otomobil ve bir TIR çarpıştı. Şans eseri yaralananan olmadı.

Saldırıya uğrayan TIR'ın sürücüsü karakola giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri şüpheliyi arıyor.

Beyzbol sopalı saldırgan trafikte dehşet saçtı

Beyzbol sopalı saldırgan trafikte dehşet saçtı

Beyzbol sopalı saldırgan trafikte dehşet saçtı

Beyzbol sopalı saldırgan trafikte dehşet saçtı

Beyzbol sopalı saldırgan trafikte dehşet saçtı

Beyzbol sopalı saldırgan trafikte dehşet saçtı

Beyzbol sopalı saldırgan trafikte dehşet saçtı

Beyzbol sopalı saldırgan trafikte dehşet saçtı

Beyzbol sopalı saldırgan trafikte dehşet saçtı

Beyzbol sopalı saldırgan trafikte dehşet saçtı

Beyzbol sopalı saldırgan trafikte dehşet saçtı

Beyzbol sopalı saldırgan trafikte dehşet saçtı

Beyzbol sopalı saldırgan trafikte dehşet saçtı

Beyzbol sopalı saldırgan trafikte dehşet saçtı

Beyzbol sopalı saldırgan trafikte dehşet saçtı
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