Beyzbol sopalı, baltalı yağma çetesi şüphelileri adliyeye sevk edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Beyzbol sopalı, baltalı yağma çetesi şüphelileri adliyeye sevk edildi

Beyzbol sopalı, baltalı yağma çetesi şüphelileri adliyeye sevk edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da jandarma tarafından düzenlenen 'Kasırga' operasyonuyla çökertilen baltalı, beyzbol sopalı yağma çetesi şüphelileri adliyeye sevk edildi.

Antalya'da jandarma tarafından düzenlenen 'Kasırga' operasyonuyla çökertilen baltalı, beyzbol sopalı yağma çetesi şüphelileri adliyeye sevk edildi.

Alıkoydukları vatandaşları darp ederek zorla senet imzalatan çetenin başının evinden FETÖ elebaşının CD'leri çıktı. Şüpheli hakkında ayrıca FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmaktan da adli işlem başlatılırken, sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Finike Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya'nın Finike ilçesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen 'Kasırga' operasyonunda "Yağma, kasten yaralama, kişisel verileri ele geçirme ve yayma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçları, silahlı tehdit, cinsel saldırı, nitelikli dolandırıcılık" suçlarını işledikleri gerekçesiyle 4 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında bulunan çete elebaşı olduğu iddia edilen M.İ.'nin, mağdurları Finike ilçe sahilinde bulunan işyerinde A.K., B.B. ve M.C.İ. ile birlikte zorla alıkoyarak, darp ettikleri ve ele geçirdikleri cep telefonlarındaki verileri sosyal medya hesaplarında paylaştıkları, mağdurlara zorla senet imzalattıkları tespit edildi. Yapılan aramalarda 4 adet cep telefonu, 1 adet pompalı av tüfeği, 1 adet balta, 1 adet beyzbol sopası, çok sayıda senet ve boş imza attırılmış kağıtlar ele geçirildi.

FETÖ elebaşının CD'leri ele geçirildi

Şüpheli M.İ.'nin işyerinde yapılan aramada FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'e ait CD'ler ele geçirildi. M.İ. hakkında FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmaktan adli işlem başlatıldığı bildirildi. Jandarmadaki ifadeleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Beyzbol sopalı, baltalı yağma çetesi şüphelileri adliyeye sevk edildi
Beyzbol sopalı, baltalı yağma çetesi şüphelileri adliyeye sevk edildi
Beyzbol sopalı, baltalı yağma çetesi şüphelileri adliyeye sevk edildi
Beyzbol sopalı, baltalı yağma çetesi şüphelileri adliyeye sevk edildi
Beyzbol sopalı, baltalı yağma çetesi şüphelileri adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bağdat saldırısını DEAŞ üstlendi
Bağdat saldırısını DEAŞ üstlendi
Otelde çocuklarının fotoğrafını çeken adama tekmeyle saldırdı
Otelde çocuklarının fotoğrafını çeken adama tekmeyle saldırdı
Uçaktaki taciz ortalığı karıştırdı! Kadın yolcular tepki gösterdi, polis müdahale etmek zorunda kaldı
Uçaktaki taciz ortalığı karıştırdı! Kadın yolcular tepki gösterdi, polis müdahale etmek zorunda kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Muş Sedat Peker Mustafa Şentop Hasan Polatkan
Magazin Alişan Oğuzhan Koç Demet Akalın Aslı Bekiroğlu
Spor Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Merih Demiral Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beyzbol sopalı, baltalı yağma çetesi şüphelileri adliyeye sevk edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.06.2021 11:22:22. #1.13#

title