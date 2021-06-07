Beyzbol A Milli Takımı İznik kampında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beyzbol A Milli Takımı İznik kampında

Beyzbol A Milli Takımı İznik kampında
Bültenler - Haberler | Güncel

Türkiye Beyzbol Federasyonuna bağlı A Milli Beyzbol takımı Avrupa Şampiyonası öncesi İznik'te kampa girdi.

Geçtiğimiz günlerde İznik'te gerçekleşen Milli Takım seçmeleri sonrası İznik'ten 6 genç oyuncu Milli Takıma seçildi. Seçmeler sonrasında 1-16 Haziran 2021 tarihinde İznik'te kampa giren Beyzbol Milli Takımı Haziran ayı sonunda Moskova'da gerçekleşecek olan Avrupa Şampiyonası için antrenmanlarına devam ediyor.Beyzbol Milli Takımı Baş Antrenörü İsmail Can öncülüğünde devam eden kampa 18 sporcu katılıyor.Ayrıca Antrenörler Resul Yıldız, Erhan Saka ve Gökhan Kınaş'ta antrenmanlarda görev yapıyor.

İznik'te gerçekleşen kampı ziyaret eden İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta burada İznik'in beyzbol alanındaki atılımından dolayı takımı tebrik ederek, başarılar diledi.

Ayrıca İznikspor Beyzbol Takımı 17-18 Haziran tarihinde Ankara'da gerçekleşecek olan Türkiye Süper Lig maçlarına katılarak İznik'i temsil edecek.

Kaynak: Bültenler

Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor
Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, müsilaj sorununun giderilmesi amacıyla Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ilin valilik ve belediyelerine 'Türkiye'nin en...
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, müsilaj sorununun giderilmesi amacıyla Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ilin valilik ve belediyelerine "Türkiye'nin en...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan paralimpik milli atletlere tebrik Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan paralimpik milli atletlere tebrik Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Ezgi Mola Atilla Taş Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Enes Ünal Ozan Tufan Okay Yokuşlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beyzbol A Milli Takımı İznik kampında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.06.2021 19:03:47. #1.13#

title