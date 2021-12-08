Beyzanur Baysal'a ne oldu, nerede? Müge Anlı'da aranan Beyzanur Baysal kimdir, bulundu mu? - Haberler
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Beyzanur Baysal'a ne oldu, nerede? Müge Anlı'da aranan Beyzanur Baysal kimdir, bulundu mu?

Beyzanur Baysal'a ne oldu, nerede? Müge Anlı'da aranan Beyzanur Baysal kimdir, bulundu mu?
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Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Beyzanur Baysal'ın katili bulundu mu? Programda pek çok isim geçerken son olarak Beyzanur Baysal konusu ele alınıyor. Müge Anlı'da aranan Beyzanur Baysal'a ne oldu? Beyzanur Baysal nerede? Beyzanur Baysal kimdir, ne oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki Beyzanur Baysal olayı merak ediliyor. Beyzanur Baysal'ın katilini araştırma çabaları devam ediyor. Beyzanur Baysal konusu ve olayı

Beyzanur Baysal kimdir, bulundu mu? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

BEYZANUR BAYSAL KİMDİR?

20 yaşındaki Beyzanur Baysal'ın ailesi kızlarını aramak için programa katıldı.

Beyzanur Baysal'a ne oldu, nerede? Müge Anlı'da aranan Beyzanur Baysal kimdir, bulundu mu?

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Altın Kelebek'te iki ödül birden alan Müge Anlı'ya Devlet Bahçeli'den sürpriz mesaj

 Müge Anlı'da eşinin pideciye kaçtığını öğrenen adam sinir krizi geçirdi

Müge Anlı'da eşinin pideciye kaçtığını öğrenen adam sinir krizi geçirdi

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