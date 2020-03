Beyza Mendeloviç'in sergisi ile geçmişin sembollerine ışık tutuyor

02.03.2020 13:42 | Son Güncelleme: 02.03.2020 13:44

Tarih sahnesindeki birçok medeniyetin ritüellerine anahtar olan sembolleri yağlı boya tekniği ile tuval üzerine aktaran Ressam Beyza Mendeloviç, "Your Symbol Your Spirit" adını verdiği ilk kişisel sergisini 29 Şubat'ta Archeo'da açtı.

Herkesin İç Dünyasını Yansıtacak Bir Sembolü Vardır

Ressam Beyza Mendeloviç, 10 yaşından beri Mısır medeniyetinin gizemine olan tutkusunu ve Sümerlilere olan merakını, eşini ani bir şekilde kaybetmesinin ardından yaşadığı içsel dönüşümlerin resim halinde bir yansıması olarak sanatseverlerin karşısına çıkarıyor. Mendeloviç, sergide herkesin iç dünyasını yansıtan bir sembolü bulacağını hayal ederek bu yolculuğa çıktığını belirtiyor.

Kendini "Star of İştar" ile Özdeşleştiriyor

"Herkesin kendini tanımladığı sembolü keşfetmesi için içini dinlemesi yeterlidir" diyen Ressam Beyza Mendeloviç, kendini ise bereketi, aşka olan tutkusu, iyiliği ama iç çekişmeleriyle betimleyen tanrıça "İştar"ın ve onun sembolü olan "Star of İştar" ile tanımlıyor.

"Your Symbol Your Spirit" sergisi; ölümden sonra yaşama odaklanan Mısır medeniyetine, yaşadığın ana ve şimdiye ışık tutan Sümer figürlerine, Asur ve Babil'in en gözde tanrıçası İştar ve Star of İştar'dan iyilik ve bilgeliğin sembolü olan 'Şahmeran'a, Orta Asya'da tılsım, aydınlık ve güneş sembolü olarak işlenen 'Çift Başlı Kartal'dan zanaatkârlık ve sihirbazlık tanrısı 'Wizard Enki'ye kadar birçok sembole yer veriyor. Toplam 19 eserin yer aldığı sergi, 31 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: Bültenler