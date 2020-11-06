Beyza Güneş kimdir? Beyza Güneş kaç yaşında? Kubilay Aka ve Beyza Güneş olayı nedir?
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Beyza Güneş kimdir? Beyza Güneş kaç yaşında? Kubilay Aka ve Beyza Güneş olayı nedir?

06.11.2020 22:51 | Son Güncelleme: 06.11.2020 22:55
Beyza Güneş kimdir? Beyza Güneş kaç yaşında? Kubilay Aka ve Beyza Güneş olayı nedir?

Kubilay Aka ile yaşadığı olay ile adını duyuran Beyaz Güneş kimdir? Beyza Güneş kaç yaşında? Kubilay Aka ve Beyza Güneş olayı nedir?

Üniversite öğrencisi olan Beyza Güneş, Kubilay Aka ile yaşadığı ilişki ile adını duyurdu. Peki, Beyza Güneş kimdir? Beyza Güneş kaç yaşında? Kubilay Aka ve Beyza Güneş olayı nedir?

KUBİLAY AKA VE BEYZA GÜNEŞ OLAYI NEDİR?

İnstagram üzerinden Beyza Güneş adında bir kıza cinsel içerikli mesajlar atan, bel altı videolar gönderen Kubilay Aka, bir anda en çok konuşulan isim oldu.

Vatanım Sensin dizi setinde tanıştığı kendisi gibi oyuncu sevgilisi Miray Daner ile 2.5 aylık ayrılığın ardından yeniden barışan ve aşklarını gözlerden uzak yaşama kararı alan Kubilay Aka, yine bir aldatma skandalına imza attı. Beyza Güneş tarafından uygunsuz fotoğrafları ifşalamak ile tehdit edilen Kubilay Aka, soluğu savcılıkta aldı.

BEYZA GÜNEŞ KİMDİR?

İzmirli olan 25 yaşındaki Beyza Güneş İstanbul Üniversite'nde öğrenci.

Tanımadığı bir adamla gecenin yarısı buluşan, arabasına binip onun evine giden ve cinsel ilişki yaşayan Beyza Güneş'e tepkiler yağınca paylaşımlarını yorumlarını kapattı.

Ayrıca Beyza Güneş'in 21 Haziran 2019 tarihinde tüm dijital platformlarda yayınlanmaya başlanan Tankurt Manas'ın Paramparça isimli klibinde rol aldığı ortaya çıktı.

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