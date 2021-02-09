"Beyza günah keçisi ilan edildi"

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Beyza Buldağ'ın avukatı Özgür Urfa "Öğrencilerin sesini boğmak, susturmak ve kimsenin hiçbir şeye itiraz etmediği bir ülke yaratmak istedikleri için yargıyı tamamen buna aracı ediyorlar.