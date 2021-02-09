"Beyza günah keçisi ilan edildi"
09.02.2021 16:44 | Son Güncelleme: 09.02.2021 16:49
Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Beyza Buldağ'ın avukatı Özgür Urfa "Öğrencilerin sesini boğmak, susturmak ve kimsenin hiçbir şeye itiraz etmediği bir ülke yaratmak istedikleri için yargıyı tamamen buna aracı ediyorlar.
Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Beyza Buldağ'ın avukatı Özgür Urfa "Öğrencilerin sesini boğmak, susturmak ve kimsenin hiçbir şeye itiraz etmediği bir ülke yaratmak istedikleri için yargıyı tamamen buna aracı ediyorlar. Hukuksuz uygulamalarla toplumsal muhalefeti bastırmak istiyorlar" dedi.
Kaynak: DailyMotion.com