Beyza Dursun ve Mervenur Oktay yuvada kaldı

Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji yeni sezon öncesi iç transferde kaptan Beyza Dursun ve Mervenur Oktay ile yeniden anlaştı.

Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji yeni sezon öncesi iç transferde kaptan Beyza Dursun ve Mervenur Oktay ile yeniden anlaştı.

SigortaShop Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Turuncu siyahlılar hem iç transferde hem de dış transferde kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı. Yeni sezon öncesi iç transferde Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji iki önemli isim ile yeniden anlaşarak sözleşme imzaladı. Genç smaçör Mervenur Oktay, "Yuvada kaldığım için çok mutluyum. Bu şehre şampiyonluk yaşatmak istiyoruz, her şey çok güzel olacak" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı