Beyza Doğuç'tan sürpriz albüm
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Beyza Doğuç'tan sürpriz albüm

18.01.2021 13:46 | Son Güncelleme: 18.01.2021 13:51
Beyza Doğuç'tan sürpriz albüm

Alternatif sahnenin üretken genç yıldızlarından Beyza Doğuç, 2021 yılının en çok konuşulacak projelerinden birine imza attı. İşte o proje...

Garaj Müzik etiketli 12 şarkıdan oluşan 'Burçların Şarkıları' albümün dijital dünyada yerini aldı. Başta youtube olmak üzere projelerin klipleri video paylaşım platformlarında& ; yayına girdi. Kapak tasarımını, 12 şarkının söz ve bestesini Beyza Doğuç'un yaptığı albümün tüm kayıtları, mix ve mastering'i Harems Stüdyolarında gerçekleşti.

12 ŞARKILIK ALBÜM

Beyza Doğuç, vloglar ve müziğe dair içerikler paylaştığı YouTube kanalında her hafta bir burca beste yaptığı videoları yükledi. Videolarında burçların kişilik özelliklerine değinerek, bu özelliklere uygun şarkılar yaptı. Burçlar serisi oldukça ilgi çeken Beyza Doğuç, bu videolarda yaptığı şarkıları bir albüm haline getirdi. 12 şarkılık albümdeki her şarkı bir burcu temsil ediyor.

Kaynak: Snob Magazin

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