Beyza, 2 gündür kayıp

Beyza, 2 gündür kayıp

AYDIN'ın Karacasu ilçesindeki evinden önceki gün çıkan Beyza Altın'dan (17) bir daha haber alınamadı.

08.11.2019 12:03 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:03
Beyza, 2 gündür kayıp

AYDIN'ın ilçesindeki evinden önceki gün çıkan Beyza Altın'dan (17) bir daha alınamadı. Kayıp başvurusu yapan ailesi, yerini bilenlerin ya da görenlerin güvenlik güçlerine bildirmesini istedi.

Karacasu'nun Cabi Mahallesi'nde yaşayan Beyza Altın, çarşamba günü saat 22.30 sıralarında dışarı çıktı. Yakınları son olarak saat 01.00 sıralarında kendisiyle telefonda görüştü. Daha sonra telefonu kapanan Beyza Altın, eve dönmedi. Telefonla ulaşamayan ve aradıkları yakın çevrede de Beyza'yı bulamayan yakınları, polise giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Başvuru üzerine güvenlik güçleri, arama çalışması başlattı.


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et