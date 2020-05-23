Beytüşşebaplılar, sokağa çıkma kısıtlamasına uydu
Türkiye genelinde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının birinci gününde Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi ile köyleri boş kaldı.
23.05.2020 13:59 | Son Güncelleme: 23.05.2020 14:06
Türkiye genelinde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının birinci gününde Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi ile köyleri boş kaldı.
Ülke genelinde 4 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlamasının getirilmesi ile birlikte Beytüşşebap ilçesindeki köylerde yaşayan vatandaşlar evlerine çekildi. Vatandaşlar dışarı çıkmazken, esnaf da kepenk kapattı. - ŞIRNAK
Kaynak: İHA