Beytüşşebaplı kadınlar depremzedeler için ördü

05.02.2020 09:53 | Son Güncelleme: 05.02.2020 09:58

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki kadınlar, Elazığ ve Malatya depremi sonrası evsiz kalan çocuklar için atkı, bere ve kazak ördü.



Beytüşşebap Çok Amaçlı Toplum Merkezi'nde eğitim gören kadınlar, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem sonrası çadırlarda kalan çocuklar için atkı, bere ve kazak ördü. Kadınlar, ördükleri ürünlere kırtasiye malzemelerini de ekleyerek Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere gönderdi.



Çok Amaçlı Toplum Merkezi Müdürü Zehra Kılıç Durmuş, kadınların kendi elleri ile ördükleri el emeği göz nuru ürünleri depremzedelere göndermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Durmuş, "Elazığ ve Malatya'daki deprem bizleri derinden üzmüştür. Beytüşşebaplı kadınlar olarak kurumumuzda üç günde koliler dolusu kıyafet ve kırtasiye malzemeleri hazırladık. Hepsi el emeği göz nuru ürünler. Şimdilik 10 koli eşya hazırladık ve depremzedelere gönderdik" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA