Beytüşşebaplı çocukların leğen ve tahta parçalarıyla kayak keyfi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Beytüşşebaplı çocukların leğen ve tahta parçalarıyla kayak keyfi

25.01.2021 08:24 | Son Güncelleme: 25.01.2021 08:30
Beytüşşebaplı çocukların leğen ve tahta parçalarıyla kayak keyfi

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde 1 haftadır etkisini sürdüren kar yağışının ardından çocuklar, evlerinden temin ettikleri tahta parçaları, leğen ve naylonları kızağa çevirerek, sokaklarının karla kaplı yokuşlarında kayarak eğlendi.

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde 1 haftadır etkisini sürdüren kar yağışının ardından çocuklar, evlerinden temin ettikleri tahta parçaları, leğen ve naylonları kızağa çevirerek, sokaklarının karla kaplı yokuşlarında kayarak eğlendi. 10 yaşındaki Ecrin Adıyaman, okulların kapalı olması nedeniyle evde sıkıldıklarını ve karda kayarak eğlendiklerini söyledi.

Beytüşşebap ilçesinde yaklaşık 1 haftadır etkisini sürdüren kar yağışı ile ilçe merkezi beyaz örtü ile kaplandı. Belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlar da evlerinin çatılarına biriken karları temizledi. Pandemi nedeniyle okullarından uzakta, EBA üzerinden eğitim gören çocuklar, karın kapladığı yokuşlu sokaklarda, evlerinden getirdikleri tahta parçaları, leğen ve naylonları kızağa çevirerek arkadaşlarıyla saatlerce kayarak eğlendi. Malzemeleri olmamasına rağmen mevcut ev eşyaları ile karın kayfini çıkaran çocuklar, neşe dola vakit geçirdi.

Buz pistine çevirdikleri sokaklarda kayak yapan çocuklardan Ecrin Adıyaman, okulların kapalı olması nedeniyle evlerinde çok sıkıldıklarını ve karın yağmasıyla sokaklara çıkıp kayak yaptıklarını söyledi. Ecrin, okulunu da çok özlediğini ve biran önce açılmasını istediğini söyledi.

Beytüşşebaplı çocukların leğen ve tahta parçalarıyla kayak keyfi
Beytüşşebaplı çocukların leğen ve tahta parçalarıyla kayak keyfi
Beytüşşebaplı çocukların leğen ve tahta parçalarıyla kayak keyfi
Beytüşşebaplı çocukların leğen ve tahta parçalarıyla kayak keyfi
Beytüşşebaplı çocukların leğen ve tahta parçalarıyla kayak keyfi
Beytüşşebaplı çocukların leğen ve tahta parçalarıyla kayak keyfi
Beytüşşebaplı çocukların leğen ve tahta parçalarıyla kayak keyfi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emin BAL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Enis Berberoğlu
Magazin Ebru Yaşar Oğuzhan Koç Oktay Kaynarca Seren Serengil
Spor Erol Bulut Okan Buruk Ersun Yanal Ali Şansalan Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Türk İtfaiye Instagram Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beytüşşebaplı çocukların leğen ve tahta parçalarıyla kayak keyfi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 08:29:12. #1.16#
title