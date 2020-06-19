Beytüşşebaplı 118 şehit anısına rafting
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Beytüşşebaplı 118 şehit anısına rafting

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap nüfusuna kayıtlı 118 şehit için Habur Çayı'nda rafting organizasyonu düzenlendi.

Beytüşşebaplı 118 şehit anısına rafting
19.06.2020 14:36 | Son Güncelleme: 19.06.2020 15:13

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap nüfusuna kayıtlı 118 şehit için Habur Çayı'nda rafting organizasyonu düzenlendi. Etkinlik, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralına uygun şekilde yapıldı.

Beytüşşebap ilçesinde, Kato Dağı ile Faraşin Yaylası'ndan beslenen Habur Çayı'nda, ilçe nüfusuna kayıtlı 118 şehit için rafting organizasyonu düzelendi. Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe ve maske kuralına uygun düzenlenen organizasyona, Kaymakam İsmail Pendik ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Erbağ ve Hakkari'den davet edilen Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Hacı Tansu ile ekibi katıldı. Rafting, ilçeye bağlı Ayvalık köyündeki Şehitler Çeşmesi'nden başlayıp Başaran Köyü çıkışına kadarki 4 kilometrelik parkurda yapıldı.

'BU TÜR ORGANİZASYONLAR DEVAM EDECEK'Kaymakam İsmail Pendik, ilk defa böyle bir organizasyon düzenlediklerini ifade ederek, "Açıkçası böyle bir organizasyonu gönlümüz ferah ve sevinçle düzenlemek isterdik ama ilimize bağlı Silopi ilçesinde 4 vatandaşımız şehit oldu. Buradan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Tüm şehitlerimizin anısına yaptık bu etkinliği. İnşallah bölge halkı yüksek bir sesle terörü lanetleyecektir. Burada şanlı bayrağımız altında bu tür organizasyonlar devam edecek. Herkesi buraya davet ediyoruz. Bakanlık desteğiyle malzeme alındı ve gençlerimize dağıtıldı" dedi.Beytüşşebap'ın güzelliğine dikkat çeken Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Hacı Tansu, Beytüşşebap'ın huzurun başkenti olduğunu söyleyerek, "Beytüşşebap'ın doğası muhteşem. Beytüşşebap gençliği, özellikle doğa sporları konusunda gerçekten çok yetenekli. Önümüzdeki süreçte belki her biri birer milli sporcu olacak. Çalışmaları bizler burada sürdürüyoruz. Türkiye'de derece yapmış bir ekip şimdi burada. Kaymakamlığın çok büyük bir desteği var. Herkese çok teşekkür ederiz. Pandemi sebebiyle küçük bir etkinlik oldu" diye konuştu.Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik de gençlerin her zaman yanlarında olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Beytüşşebap'ta böyle bir etkinliği görmek bizi mutlu etti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak gençlerin yanındayız. Beytüşşebap, isminden de anlaşılacağı gibi gençlerin evi olarak biliniyor. Gençlerimizin bu spora yatkınlığı bizleri sevindirdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı malzeme desteği verdi. Tesisleşme anlamında ilimiz çok gelişiyor. Bakanlığımızın 50 milyonluk bir yatırımı oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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