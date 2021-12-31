Beytüşşebap'ta Yeşilay kuruldu

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yeni kurulan Yeşilay Cemiyeti ilçe genelinde bağımlılıkla mücadele kapsamında ilk çalışmasını yaptı.

Beytüşşebap ilçesinde son yıllarda madde bağımlılığı, alkol ve sigara tüketimi artınca Yeşilay temsilcilik açarak zararlı alışkanlıklarla mücadele için çalışmalar başlattı. İlçe temsilciliğine Serdar Gükçe seçildi. İlk çalışmada ilçe genelindeki okul, kurum ve hastanelerde afiş, broşür ve pankart asıldı, Yeşilay danışma hakkında bilgiler verdi. İlk defa Yeşilay'ın geldiği ilçede öğrencilere yönelik önümüzdeki günlerde eğitimler verilecek ve madde bağımlısı olanlar için rehber öğretmenler eşliğinde eğitimler verilecek.

Yeşilay'ı ilçeye getiren Serdar Gükçe'ye teşekkür eden Belediye Başkanı Habip Aşan, son yıllarda madde bağımlılığının ilçede artmış durumda olduğunu ifade etti. Aşan, "Güvenlik güçlerimizin çalışmaları var ancak önüne geçemiyoruz. Yeşilay temsilciliğini ilçemize kazandıran Gükçek'e çok teşekkür ederim. Bu vesileyle vatandaşlarımız birinci ağızdan yani işin profesyonel olan ekiplerden eğitimler alacak. Bunun önüne geçmek için Yeşilay temsilcimizle beraber gönüllü ekipler kurup elimizden geleni yapacağız. İlçemize hayırlı olsun" dedi. - ŞIRNAK