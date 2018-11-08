Beytüşşebap'ta Yapılan Milyonluk Yatırımlar Halkla Paylaşıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Şırnak'ın Beytüşşebap ilçe belediye başkanlığına görevlendirilen Kaymakam İsmail Pendik tarafından ilçeye yapılan milyonluk yatırımlar hakkında kamuoyu bilgilendirildi.

Beytüşşebap ilçesinde son iki yıldır yapılan projeler hakkında vatandaşları bilgilendiren Kaymakam İsmail Pendik, yatırımların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik, düzenlediği halk toplantısında ilçe ve köylerinde yapılmış ve yapılmakta olan projeler hakkında bilgiler aktardı. Terör örgütünün hendek açıp barikatlar kurduğu zamanlarda tahrip edilen ilçenin yollarına 5,5 milyonluk parke taşı döşendiğini belirten Kaymakam Pendik, ayrıca yıllardır çamurlu su sorununa çözüm getiren projeyle ilçe merkezine 1,5 milyonluk arıtma tesisi kurularak çamurlu su yerine temiz suyun vatandaşlara ulaştırıldığını söyledi. Kapalı spor salonu için 1 milyon 120 bin liralık harcama yapıldığını kaydeden Kaymakam Pendik, yeni 50 yataklı devlet hastahanesi projesinin de hazırlandığını dile getirdi. Zümrüt kaplıcaları için 2 milyon 163 bin liralık ödeneğin hazırlandığını ifade eden Kaymakam Pendik, terörün yerini huzura bırakmasının ardından yatırımların hız kesmeden devam edeceği müjdesini verdi.

Her ay düzenlenecek olan halk toplantısında vatandaşların sorunlarını çözüme kavuşturmak maksadıyla tüm kurum ve kuruluş amirleri ile halkla iç içe olmayı amaçladıklarını vurgulayan Kaymakam Pendik, hendek siyaseti yürütenlere karşı halkla beraber dik duracaklarını söyledi. Pendik, "Yıllardır bölgede bazı sıkıntılar vardı, bu sorunlara el atmak bizlerin göreviydi. Bizden önceki meslek büyüğümüz ağabeyimiz Beytüşşebap eski Kaymakamı Murat Şener'in projelerini hayata geçirmek bize nasip oldu. Birçok projeyi tamamlayan eski kaymakamımızın işlerini tamamlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün ikinci halk toplantımızı yapıyoruz, bütün sorunları birinci ağızdan dinleyip çözüme kavuşturmak için el birliğiyle çalışıyoruz. İnşallah hendek siyaseti yürütenler ilçemizde eskisi gibi huzursuzluk çıkartmayacaktır. Milyonluk yatırımlar yapıldı, yapılıyor. Nasip olursa terör örgütü ve uzantılarına Beytüşşebap halkı güzel bir cevap verecektir" dedi.

İlçe merkez ve hastahane gidiş gelişlerinde günde 4 sefer ücretsiz servis hizmeti verdiklerini ifade eden Pendik, köylerden gelen misafirler için ise aile destek merkezi açtıklarını dile getirdi. - ŞIRNAK