Beytüşşebap'ta sosyal mesafeli piknik
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Beytüşşebap'ta sosyal mesafeli piknik

Beytüşşebap'ta sosyal mesafeli piknik Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde vatandaşlar yaklaşık 2 buçuk ay sonra piknik yaptı.

08.06.2020 09:43 | Son Güncelleme: 08.06.2020 09:49

Beytüşşebap'ta sosyal mesafeli piknik

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde vatandaşlar yaklaşık 2 buçuk ay sonra piknik yaptı. Dev şelalelerin altında sosyal mesafeye uyan vatandaşlar, gönüllerince eğlendi.

Çin'in Wuhan kentinden ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınında yeni normalleşme dönemine girilmesi ile birlikte, vatandaşlar uzun zamandır hasret kaldıkları aktiviteleri yapmaya başladı. Beytüşşebap ilçesinde bir araya gelen vatandaşlar, yaklaşık 2 buçuk ay sonra piknik yapma fırsatı buldu. Sosyal mesafeyi koruyup mangal yakan vatandaşlar, dev şelalelerin altında fotoğraf çekindi.

Yaklaşık 2 ay sonra şelaleye geldiğini belirten Musa Turan. korona virüs salgını ve beraberinde getirilen kısıtlamalar nedeni ile bölgeye gelemediklerini söyledi. Turan, "Yeni normalleşme süreci başladı, vatandaşlar buralara akın ediyor. Sosyal mesafe kuralına uyarak her biri bir ağaç altında piknik yapıyor. Güzel muhteşem bir yer. Her yerden gelen olacak. Geçen yıllarda buralar dolup taşıyordu şimdi tekrar piknikler serbest edilince millet gelmeye başladı" dedi.

Engin Gökçe ise salgın nedeni ile bölgeye gelemediklerini, yeni normalleşme süreci ile birlikte piknik yapmaya geldiklerini söyledi. Gökçe, "Yetkililerimizin kısıtlamaları kaldırmasıyla bizler de piknik yapmaya geldik. Virüs nedeniyle her aile bir bölgeye gidiyor. Kalabalık oluşturmamak amaçlı sosyal mesafe kuralına uyarak geçiyor günlerimiz. Biz bu yeni dünyaya alışmak zorundayız. Hepimizin sağlığı için tedbirleri elden bırakmamak gerek. Cumhurbaşkanımızın ve Bilim Kurulumuzun çağrılarına riayet ediyoruz" dedi.

Beytüşşebap'ta sosyal mesafeli piknik

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Boğulan kardeşinin cansız bedenine sarılan ağabeyin feryadı yürekleri dağladı Haber
Boğulan kardeşinin cansız bedenine sarılan ağabeyin feryadı yürekleri dağladı
Ateş, öksürük ve nefes darlığı çekenlere Kovid-19 testi yapan Bakanlık, kriterlerini değiştirdi Haber
Ateş, öksürük ve nefes darlığı çekenlere Kovid-19 testi yapan Bakanlık, kriterlerini değiştirdi
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı'nın karnı burnunda poz verdi Haber
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı'nın karnı burnunda poz verdi
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu Haber
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu
5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi Haber
5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi
Seçim sistemi ve siyasi ittifak şartları değişiyor! Barajın yüzde 5'e düşürülmesi de Erdoğan'ın masasında Haber
Seçim sistemi ve siyasi ittifak şartları değişiyor! Barajın yüzde 5'e düşürülmesi de Erdoğan'ın masasında
Diyarbakır'da salgın yeniden hız kazandı: 6 günde 200 vaka tespit edildi, 350 kişi karantinaya alındı
Diyarbakır'da salgın yeniden hız kazandı: 6 günde 200 vaka tespit edildi, 350 kişi karantinaya alındı
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez
Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa: Savaşın bitmesi için doğunun ele geçirilmesi şart
Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa: Savaşın bitmesi için doğunun ele geçirilmesi şart
Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti
Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti
Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması için talimat verdi; kurmayları kararname üzerinde çalışıyor
Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması için talimat verdi; kurmayları kararname üzerinde çalışıyor
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Engin Altan'a benzeyen 'Ertuğrul Gazi' büstünü kaldırdı
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Engin Altan'a benzeyen "Ertuğrul Gazi" büstünü kaldırdı
Hatay'da rastgele ateş açan maganda bir bebeği öldürdü
Hatay'da rastgele ateş açan maganda bir bebeği öldürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki çalışmalarından fotoğraflar paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki çalışmalarından fotoğraflar paylaştı
Otomobiliyle kanala uçup ortadan kaybolan sürücü, 15 saat sonra ortaya çıktı
Otomobiliyle kanala uçup ortadan kaybolan sürücü, 15 saat sonra ortaya çıktı
Ülkede son zamanlarda patlak veren kene vakaları için uzman isimden önemli uyarı: En riskli kısım saçlarımız
Ülkede son zamanlarda patlak veren kene vakaları için uzman isimden önemli uyarı: En riskli kısım saçlarımız
Kafasına gaz beton parçası düşen motosiklet sürücüsünü, kaskı kurtardı
Kafasına gaz beton parçası düşen motosiklet sürücüsünü, kaskı kurtardı
Evde canı sıkılan 12 yaşındaki İsmail, robotik kodlamayla kuluçka makinesi yaptı
Evde canı sıkılan 12 yaşındaki İsmail, robotik kodlamayla kuluçka makinesi yaptı
Ünlü sunucu ve gazeteci İsmail Dükel gözaltına alındı
Ünlü sunucu ve gazeteci İsmail Dükel gözaltına alındı
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı
Ebru Polat'ın 'Kocanızı elinizden alırlar' paylaşımının altından ihanet çıktı
Ebru Polat'ın "Kocanızı elinizden alırlar" paylaşımının altından ihanet çıktı
Vali, şehirdeki bir haftalık korona vakası artışından sonra vatandaşlara 'Ziyaretleri erteleyin' uyarısı yaptı
Vali, şehirdeki bir haftalık korona vakası artışından sonra vatandaşlara "Ziyaretleri erteleyin" uyarısı yaptı
Gençlerin 'eski sevgili' kavgasına aileler karıştı, 4 kişi bıçaklandı
Gençlerin 'eski sevgili' kavgasına aileler karıştı, 4 kişi bıçaklandı
Finale günler kala elenen Aycan, şampiyon olmasını istediği ismi söyledi
Finale günler kala elenen Aycan, şampiyon olmasını istediği ismi söyledi
Tamer Karadağlı, 3 ay sonra Ankara'da yaşayan kızına kavuştu
Tamer Karadağlı, 3 ay sonra Ankara'da yaşayan kızına kavuştu
Bisikleti ile dereye düşen 2 çocuk annesi kadın, kurtarılamadı
Bisikleti ile dereye düşen 2 çocuk annesi kadın, kurtarılamadı
Serinlemek için nehre giren iki kardeşten biri boğuldu, diğeri kayboldu
Serinlemek için nehre giren iki kardeşten biri boğuldu, diğeri kayboldu
Nisa'dan duygusal kararlar alan Cemal Can'a sert sözler: Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur
Nisa'dan duygusal kararlar alan Cemal Can'a sert sözler: Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur
Mauricio Isla, eşinin dans yarışması nedeniyle transferdeki tercihini Güney Amerika'dan yana kullanacak
Mauricio Isla, eşinin dans yarışması nedeniyle transferdeki tercihini Güney Amerika'dan yana kullanacak
İstanbul'da olaylı gece! Cinnet getiren kadın kocasını bıçakladı, çocuğunu 11'nci kattan atmak istedi
İstanbul'da olaylı gece! Cinnet getiren kadın kocasını bıçakladı, çocuğunu 11'nci kattan atmak istedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Engin Altay Fahrettin Koca Musa Farisoğulları Şahin Şerifoğulları
Magazin Hadise Müge Anlı Beren Saat Demet Akalın
Spor Bülent Uygun Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Bülent Korkmaz Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Kadın Adana Galatasaray
Şu an buradasınız: Beytüşşebap'ta sosyal mesafeli piknik - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.6.2020 09:51:30. #1.15#
title