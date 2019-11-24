24.11.2019 13:27 | Son Güncelleme: 24.11.2019 13:29

Beytüşşebap'ta sonbahar güzelliği

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde sonbaharın gelmesi ile kartpostallık görüntülerin oluştuğu alanlar fotoğrafçıların uğrak merkezi oldu.

Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde sonbahar mevsiminin gelmesiyle beraber ağaçlar tamamıyla yaprak döktü. Dere ve vadi kenarlarında dökülen yapraklar kartpostallık görüntüler oluştu. Dökülen yaprakların oluşturduğu görüntü fotoğraf meraklılarının ve ara tatili fırsat bilen öğrencilerin ilgisini çekti.

Payizadar Uysal isimli öğrenci, Habur Çayı kenarına piknik yapmaya geldiklerini belirterek, "İlçemizde sonbahar çok güzel. Yapraklar dökülünce her taraf çok güzel oldu. Herkesi buraya davet ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA