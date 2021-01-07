Beytüşşebap'ta son 5 yılda hırsızlık olayı yaşanmadı
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Beytüşşebap'ta son 5 yılda hırsızlık olayı yaşanmadı

07.01.2021 15:19 | Son Güncelleme: 07.01.2021 15:23
Beytüşşebap'ta son 5 yılda hırsızlık olayı yaşanmadı

Beytüşşebap'ta son 5 yılda hırsızlık olayı yaşanmadı ŞIRNAK'ın 20 bin nüfuslu Beytüşşebap ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü'nce son 5 yılda hırsızlık olayı yaşanmadığı duyuruldu.

Beytüşşebap'ta son 5 yılda hırsızlık olayı yaşanmadı

 ŞIRNAK'ın 20 bin nüfuslu Beytüşşebap ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü'nce son 5 yılda hırsızlık olayı yaşanmadığı duyuruldu. Belediye Başkanı Habip Aşan, bu durumun çok sevindirici olduğunu belirterek, "İlçenin kırsal alanda olması nedeniyle yabancılar pek gelmiyor. Bu yüzden de son 5 yıldır hırsızlık olayları olmuyor" dedi.İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ilçe genelinde son 5 yılda hırsızlık vakası yaşanmadığı, geçmişte yaşanan terör olaylarının da polisin aldığı tedbirlerle son bulduğu belirtildi. Açıklamada, ilçe genelinin 24 saat esasına göre Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile izlendiği ve herhangi bir olumsuz vakaya rastlanmadığı ifade edildi. 20 bin nüfuslu ilçede vatandaşların çoğunluğu gündüzleri evlerinin kapısını kilitlemeye gerek görmezken yüz kızartıcı suçların olmaması vatandaşların yüzünü güldürdü. 'EN GÜVENLİ ŞEHİRLERDEN BİRİ'

Belediye Başkanı Habip Aşan, ilçenin kırsal alanda olması nedeniyle, yabancıların pek gelmediğini ifade ederek, "Bu yüzden de son 5 yıldır hırsızlık olayları olmuyor. Çok sevindirici bir durum. Özellikle güvenlik güçlerimizin sürekli tedbirli davranmaları ve her yerde kameraların olması, ilçemizi en güvenli şehirlerden biri yapıyor. Vatandaşlar da çok duyarlı. Herkes tanıdık, akraba olduğu için ilçemiz huzurlu ve güvenli bir statüye kavuştu. Hırsızlık yüz kızartıcı bir durum olduğu için kimse kalkışmıyor" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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