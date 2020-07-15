Beytüşşebap'ta şehit mezarları ziyaret edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Beytüşşebap'ta şehit mezarları ziyaret edildi

Beytüşşebap'ta şehit mezarları ziyaret edildi Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit mezarları ziyaret edildi.

15.07.2020 20:12 | Son Güncelleme: 15.07.2020 20:29

Beytüşşebap'ta şehit mezarları ziyaret edildi

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit mezarları ziyaret edildi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde her yıl olduğu gibi bu yıl da bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen asker, korucu ve vatandaşlar mezarları başlında ziyaret edilerek, 45 temmuz 2016'da darbe girişimini önleyen tüm şehit ve gaziler için dualar edildi.

Programda konuşan Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, 15 Temmuz 2016'da Türk demokrasi tarihi açsından çok önemli bir dönüm noktasının yaşandığını söyledi. Kaymakam Pendik, "Ülkemiz yıllarca darbelerle ve darbe girişimleriyle boğuşmuş ve her defasında ülkemizin gelişmesine bir ket vurulmuştur. Ama 15 Temmuz 2016'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde milletimiz peygamber ocağı olan kahraman ordumuzun içine sızmış ve hiçbir şekilde ordumuzla alakası olmayan FETÖ'cü hainler tarafından darbe girişimi başlamış ancak milletimiz canlarıyla siper olup ay yıldızlı al bayrağımızla direnmiş ve darbe girişimi engellenmiştir. Bizler de Beytüşşebap'ta bu ruhu canlı tutmak için şehitlerimizin kabirlerini ziyaret edip dua ettik. Kürtçe mevlit okuyup nöbetler tutacağız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum gazilerimize de sağlıklı günler dilerim" dedi.

Daha sonra konuşan Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Başkan Aşan, "Hain darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümü. Bizler şehitlerimizin mezarlarını ziyaret etmek istedik. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla canlarıyla tanklara karşı siper olan vatandaşlarımıza çok teşekkür ederim. Kaymakamlığımızla beraber bir çok etkinliğimiz olacak. Şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Gazilerimizden Allah razı olsun" diye konuştu.

Etkinliğe, Kaymakam İsmail Pendik, Başkan Habip Aşan, Alay komutanı Albay Tahsin Saruhan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Erbağ ve çok sayıda kurum amirleri ile vatandaş katıldı.

Beytüşşebap'ta şehit mezarları ziyaret edildi

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Darbeciler, Türkiye'ye karşı işbirliği yaptı! Hafter, Mısır ordusuna ülkeye müdahale hakkı verdi Dünya
Darbeciler, Türkiye'ye karşı işbirliği yaptı! Hafter, Mısır ordusuna ülkeye müdahale hakkı verdi
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi Güncel
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak...
Azerbaycan'da halk seferberlik talebiyle Milli Meclisin önünde toplandı: Başkomutan silah ver bize Güncel
Azerbaycan'da halk seferberlik talebiyle Milli Meclisin önünde toplandı: Başkomutan silah ver bize
Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar Yaşam
Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı Magazin
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı
Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı
İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı
İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı
Trump'ın heyecanlandıran aşı çıkışının ardından ABD'den koronayla ilgili başarı haberi geldi
Trump'ın heyecanlandıran aşı çıkışının ardından ABD'den koronayla ilgili başarı haberi geldi
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi 'felç edecek' yaptırım çağrısı
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar
İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, millete sesleniş konuşması yapıyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, millete sesleniş konuşması yapıyor
ABD'den Doğu Türkistan'daki ihlallere 'destek' nedeniyle Huawei'ye yaptırım kararı
ABD'den Doğu Türkistan'daki ihlallere "destek" nedeniyle Huawei'ye yaptırım kararı
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Bakan Koca, vatandaşları kalabalığa girmemeleri konusunda uyardı: Hesap kitap yapın, riski zayıflatın
Bakan Koca, vatandaşları kalabalığa girmemeleri konusunda uyardı: Hesap kitap yapın, riski zayıflatın
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz mesajı
Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı
Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi
Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Halife Hafter Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Ece Erken Ezgi Mola Cem Davran
Spor Falcao Okan Buruk Sergen Yalçın Hikmet Karaman Malcolm Thomas
Daha Fazla Darbe Libya Ayasofya Survivor
Şu an buradasınız: Beytüşşebap'ta şehit mezarları ziyaret edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.7.2020 21:08:22. #1.14#
title