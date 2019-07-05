Beytüşşebap'ta PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı

Beytüşşebap'ta PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, terör örgütü PKK/ KCK'ya yönelik çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Beytüşşebap'ta PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, terör örgütü PKK/ KCK'ya yönelik çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında harekete geçen polis, Beytüşşebap'ta belirlenen çok sayıda adrese sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, adreslerinde arama da yapılan 8 kişi, 
terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
 


- Şırnak

Kaynak: DHA
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