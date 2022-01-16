Beytüşşebap'ta karla yoğun mücadele

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde 2 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi, 3 köy yolu kardan kapandı. Ekiplerin yol açma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Beytüşşebap ilçesinde 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle köy yollarında ulaşımda aksamalar yaşandı. İlçe merkezinde cadde ve sokaklarda biriken kar kütleleri belediye iş makineleriyle kamyonlara yüklenerek şehir dışına taşınıyor. Hava sıcaklığının eksi 7 derecelere kadar düştüğü ilçede, belediye ekipleri buzlanmaya karşı yollarda tuzlama çalışması yaptı. Esnaf da iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.İlçede Özel İdare karla mücadele ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 3 köy yolunu açma çalışmasını sürdürüyor. Çalışmaları yapan ekipte yer alan Mehmet Gülüsever, "24 saat esasına göre ekiplerimiz çalışıyor. Kapalı olan köy yollarını açmak için çalışıyoruz ama yoğun kar yağışı nedeniyle açtığımız yol kısa süre sonra tekrar kapanıyor. Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça köylerinden çıkmamasını istiyoruz" dedi.