Beytüşşebap'ta karla mücadele çalışmaları devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Beytüşşebap'ta karla mücadele çalışmaları devam ediyor

26.12.2020 11:06 | Son Güncelleme: 26.12.2020 11:12

Beytüşşebap'ta karla mücadele çalışmaları devam ediyor Şırnak'ta etkili olan kar yağışı sonrası ekipler 4 koldan köy yollarına açamaya çalışıyor.

Beytüşşebap'ta karla mücadele çalışmaları devam ediyor

ŞIRNAK - Şırnak'ta etkili olan kar yağışı sonrası ekipler 4 koldan köy yollarına açamaya çalışıyor.

Şırnak'ın en yüksek rakımlı ilçesi olan Beytüşşebap ilçesinde 4 gün önce etkili olan kar yağışı sonrası kaymakamlığa bağlı iş makineleri kapanan köy yollarını 4 koldan açmaya başladı. Dozer, loder, kepçe ve greyderlerle yol açan ekipler koordineli bir şekilde çalışarak kapanan köy yollarını tekrar ulaşıma açtı. Zorlu doğasıyla baş döndüren yüksek rakımlı yerleşim yerlerine gece gündüz demeden çalışan ekipler son köy olan Gökçe köyünün yolunu da ulaşıma açtı.

İlçe Özel İdare Saha Şefi Cihat Akdağ, günlerdir yoğun bir mesai harcadıklarını belirtti. Akdağ, "Son köy yolumuzu açtık çok şükür. Kaymakamımızın emir ve talimatları doğrultusunda sahada çalışan arkadaşlarımızla beraber her yıl olduğu gibi bu yıl da koordinasyonu elden bırakmadık ve her birimiz ayrı bir bölgede kısa sürede kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği bölgelerin yollarını açtık. Yolları kısa sürede açmanın sevincini yaşıyoruz" dedi.

Beytüşşebap'ta karla mücadele çalışmaları devam ediyor
Beytüşşebap'ta karla mücadele çalışmaları devam ediyor
Beytüşşebap'ta karla mücadele çalışmaları devam ediyor
Beytüşşebap'ta karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAZIM GÖKÇE

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Öznur Çalık Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Burak Özçivit Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Halis Özkahya
Tüm Haberler Kız Ocak Ankara Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beytüşşebap'ta karla mücadele çalışmaları devam ediyor | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 11:20:18. #1.14#
title