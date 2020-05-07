Beytüşşebap'ta Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinliği

Beytüşşebap'ta ilçesinde emniyet ve jandarma ekipleri "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" kapsamında sürücüleri bilgilendirdi.

Beytüşşebap'ta ilçesinde emniyet ve jandarma ekipleri "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" kapsamında sürücüleri bilgilendirdi.

İlçe çıkışı ve köy yollarında trafik uygulaması yapan ekipler, sürücülere kara yolu ve trafik güvenliği ile ilgili bilgilendirici broşürleri dağıttı. Ayrıca sürücü ve araçtaki vatandaşlar yeni koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske kullanımı ve sosyal mesafeye uymaları konularında da ikaz edildi.

Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, trafik kazalarında verilen can kayıplarına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Hepimizin malumu ülkemiz trafik kazasından her yıl binlerce insanını kaybetmektedir. Bunun temel sebebi hepimizin trafik kurallarına uyma noktasında üzerimize düşeni gerektiği kadar yerine getirmemesidir. Bundan sonraki süreçte daha fazla insanımızı kaybetmeme, bu süreci daha sağlıklı, sıhhatli bir şekilde yürütebilmek için hepimizin trafik kurallarına uyması elzemdir. Bu zor süreçte, Kovid-19 günlerinde, evde kalmaya devam edeceğiz ama trafik kurallarını unutmayacağız."

Sürücü Murat Acar, "Sürücülerin güvenliği ve bilgilendirilmesi açısından çok faydalı bir uygulama. Trafik ekiplerine teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA