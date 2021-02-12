Beytüşşebap'ta kar yığınları, kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor
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Beytüşşebap'ta kar yığınları, kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor

12.02.2021 11:59 | Son Güncelleme: 12.02.2021 12:03
Beytüşşebap'ta kar yığınları, kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor

ŞIRNAK Beytüşşebap'ta, yaklaşık 2 aydır aralıklarla süren yağış nedeniyle çarşı merkezi ve ara sokaklarda biriken kar yığınları, kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor.

ŞIRNAK Beytüşşebap'ta, yaklaşık 2 aydır aralıklarla süren yağış nedeniyle çarşı merkezi ve ara sokaklarda biriken kar yığınları, kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor. 

Beytüşşebap ilçesinde yaklaşık 2 aydır aralıklarla süren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Çarşı merkezi ve ara sokaklar ile çatılarda yağış sonrası biriken karın temizlenmesinin ardından trafiği aksatmaya başlayan kar yığınları, kamyonlarla ilçe dışına taşınmaya devam ediliyor. Günde yaklaşık 250 ton karın taşındığı ilçede, İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri de belediye ekiplerine taşıma konusunda yardımcı oluyor.

İş makinesi operatörü de olan Belediye Başkan Vekili Şeyhmus Cin (49), bu yıl yoğun kar yağışı nedeniyle ekiplerin gece gündüz çalıştığını belirterek, "Vatandaşa, millete hizmet etmekteyiz ve ne kadar hizmet etsek de azdır. Ben operatörüm. Daha fazla yardım olsun, diye makineye geçtim. Gerekirse çöp de toplarım. Kaymakam beye de teşekkür ederiz. Özel İdare'nin ekipleri de Karayolları ekipleri de bize yardıma geliyor. Birlik ve beraberlik olunca her şey oluyor" dedi.

Beytüşşebap'ta kar yığınları, kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor
Beytüşşebap'ta kar yığınları, kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor
Beytüşşebap'ta kar yığınları, kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor
Beytüşşebap'ta kar yığınları, kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor
Beytüşşebap'ta kar yığınları, kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor
Beytüşşebap'ta kar yığınları, kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor
Beytüşşebap'ta kar yığınları, kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor
Beytüşşebap'ta kar yığınları, kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emin BAL

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