Beytüşşebap'ta, ilk kez sığır balıkçılı kuş türü görüntülendi
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Beytüşşebap'ta, ilk kez sığır balıkçılı kuş türü görüntülendi

Beytüşşebap'ta, ilk kez sığır balıkçılı kuş türü görüntülendi
05.05.2020 09:46 | Son Güncelleme: 05.05.2020 09:46

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesi, havanın ısınmasıyla göçmen kuşların akınına uğrarken, ilk defa sığır balıkçılı (Ardeidae) familyasından kuş türü görüldü.

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesi, havanın ısınmasıyla göçmen kuşların akınına uğrarken, ilk defa sığır balıkçılı (Ardeidae) familyasından kuş türü görüldü.

Beytüşşebap, baharın gelmesiyle göçmen kuşların uğrak yeri oldu. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin verimli yaylaların bulunduğu ilçeye göçen kuşlar arasında, sığır balıkçılı (Ardeidae) familyasından kuş türü görüntülendi. İlçede ilk kez görülen sığır balıkçılı kuş türünü görüntüleyen Sabır Aşan, tesadüfen gördüğünü söyledi. Sığır balıkçılı kuş türünü görüntülerken, heyecanlandığını anlatan Aşan, "Kuşları Ali Çavuş Mahallesi ve Praz mevkisinde bulunan arazilerde görüntüledim. Bu kuş türü ilk kez ilçemizde görüldü" dedi.

KURU OTLU HABİTATLARDA BULUNUYORBüyükbaş hayvanlardan ürkerek kaçan, küçük sürüngenler ve böceklerle beslenen bu kuş türü, daha çok sudan uzak, kuru bölgelerde bulunuyor. Yerleşim yerlerine de sıkça yaklaşan bu kuşlar, diğer balıkçıllardan farklı olarak çoğunlukla kuru otlu habitatlarda yer alıyor. Sığır balıkçılı, Türkiye'de yıl boyu sıkça görülen ve üreyen türler arasında bulunuyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Dicle ve Fırat nehirleri kıyısında yaşam sürüyor.

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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