Beytüşşebap'ta halı silkelediği sırada balkondan düşen kız, ambulans helikopterle hastaneye...
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Beytüşşebap'ta halı silkelediği sırada balkondan düşen kız, ambulans helikopterle hastaneye...

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde halı silkelediği sırada balkondan düşen kız, hava ambulansıyla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Beytüşşebap'ta halı silkelediği sırada balkondan düşen kız, ambulans helikopterle hastaneye...
05.06.2020 00:13 | Son Güncelleme: 05.06.2020 00:13

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde halı silkelediği sırada balkondan düşen kız, hava ambulansıyla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Beytüşşebap ilçesinin Yeşilyuva Mahallesi'nde evlerinin 3. katında balkonda halı silkeleyen 16 yaşındaki Yeşim Durmuş, dengesini kaybederek düştü.

Ailesi tarafından Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve burada ilk müdahalesi yapılan Durmuş için, iç kanama geçirme riskine karşı İl Sağlık Müdürlüğünden hava ambulansı talep edildi.

Hava ambulansıyla ilçeden alınan hasta, Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Durmuş'un vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğu ve yoğum bakım ünitesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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