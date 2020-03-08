Beytüşşebap'ta ekipler, 1 aydır haber alınamayan aile için seferber oldu
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Beytüşşebap, Yeşilöz, Şırnak, Güncel

Beytüşşebap'ta ekipler, 1 aydır haber alınamayan aile için seferber oldu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü Faraşin yaylasında kalan iki aileden yaklaşık bir aydır haber alınamıyor.

08.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 08.03.2020 11:11
Beytüşşebap'ta ekipler, 1 aydır haber alınamayan aile için seferber oldu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü Faraşin yaylasında kalan iki aileden yaklaşık bir aydır haber alınamıyor. Beytüşşebap Kaymakamlığı Özel İdare ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.


Beytüşşebap ilçesine 45 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşilöz köyü Faraşin yaylasında kalan iki aile için ekipler seferber oldu. Beytüşşebap Kaymakamlığına bağlı Özel İdare ve Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri kardan dolayı kapanan 3 bin 200 rakımlı Faraşin yaylasının yolunu açmak için gece gündüz demeden çalışıyor. Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik'in talimatlarıyla dün itibariyle yolu açmaya çalışan ekipler, yola düşen çığ nedeniyle köye ulaşmakta güçlük çekiyor. Bir aydır haber alınamayan köydeki iki aileye ulaşmak için gece gündüz çalışan ekipler yoğun bir mesai harcıyor. Yer yer 10 metreye ulaşan kar kalınlığında ilerlemekte güçlük çeken ekipler, dönüşümlü olarak çalışmalarını sürdürüyor.


İş makinesi operatörü Şehmus Cin, bölge genelinde çok kar yağdığını belirterek iki aile için yolları açmaya çalıştıklarını söyledi. Cin, "10 yıldır operatörlük yapıyorum. Yeşilöz köyünde ikamet eden ailelerimize ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu her iki aile hayvancılıkla uğraşıyor. Onların yolunu açmak için gayret ediyoruz. Allah'ın izniyle 3 gün sonra bu köye ulaşacağız" dedi.


Kepçe operatörü Mikail Gök ise "Ailelere ulaşmak için çalışıyoruz. İlçe kaymakamlığımızın talimatlarıyla yol açma çalışmalarına başladık. Şimdi çığ bölgesindeyiz burayı açtık ama bundan sonrası nasıl olur bilmiyoruz, ama inşallah 3 gün sonra bu köye ulaşacağız" diye konuştu. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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