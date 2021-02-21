Beytüşşebap'ta damlarda kar temizleme nöbeti
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Beytüşşebap'ta damlarda kar temizleme nöbeti

21.02.2021 13:33 | Son Güncelleme: 21.02.2021 13:39
Beytüşşebap'ta damlarda kar temizleme nöbeti

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışıyla evlerin damında biriken kar kütleleri aileler tarafından nöbetleşe yapılıyor.

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışıyla evlerin damında biriken kar kütleleri aileler tarafından nöbetleşe yapılıyor. 

Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından ilçe sakinlerinin kar temizleme mesaisi de başladı. 2 aydır etkili olan yağış nedeniyle birçok evin damında kar kütleleri oluştu. Damlarda biriken kar yığınlarını temizlemek için evde yaşayanlar temizlik işlemini nöbetleşerek yapıyor. Damlarda kar temizleyen ilçe sakinleri, bu uygulamaya alıştıklarını söyledi.

İlçe merkezinde ise Beytüşşebap Belediyesi'nce mahalle ve sokakları kardan temizlerken, Beytüşşebap Kaymakamlığı bünyesindeki İlçe Özel İdare ekipleri köy yolarında aksama yaşanmaması için gece gündüz vardiyalı bir şekilde çalışıyor.

 


Beytüşşebap'ta damlarda kar temizleme nöbeti
Beytüşşebap'ta damlarda kar temizleme nöbeti
Beytüşşebap'ta damlarda kar temizleme nöbeti
Beytüşşebap'ta damlarda kar temizleme nöbeti
Beytüşşebap'ta damlarda kar temizleme nöbeti
Beytüşşebap'ta damlarda kar temizleme nöbeti
Beytüşşebap'ta damlarda kar temizleme nöbeti
Beytüşşebap'ta damlarda kar temizleme nöbeti
Beytüşşebap'ta damlarda kar temizleme nöbeti
Beytüşşebap'ta damlarda kar temizleme nöbeti
Beytüşşebap'ta damlarda kar temizleme nöbeti
Beytüşşebap'ta damlarda kar temizleme nöbeti
Beytüşşebap'ta damlarda kar temizleme nöbeti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emin BAL

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