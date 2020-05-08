Beytüşşebap'ta bin aileye gıda yardımı
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Beytüşşebap'ta bin aileye gıda yardımı

Beytüşşebap'ta bin aileye gıda yardımı
08.05.2020 14:34 | Son Güncelleme: 08.05.2020 14:34

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, Kaymakamlık ve belediye tarafından maddi durumu yetersiz bin aileye gıda yardımı yapıldı.

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, Kaymakamlık ve belediye tarafından maddi durumu yetersiz bin aileye gıda yardımı yapıldı.

Beytüşşebap'ta, koronavirüs salgını nedeniyle maddi durumu iyi olamayan bin aileye gıda yardımı yapıldı. Kaymakamlık ve belediye ortaklığında Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından alınan yardımlar, daha önce tespit edilen ailelere ulaştırıldı. İlçe Kaymakamı İsmail Pendik, halkın hizmetinde olduklarını ifade etti. Kaymakam Pendik, şunları söyledi:

"Beytüşşebap'ta koronavirüsle mücadele kapsamında tedbirlerimizi sıkı bir şekilde uyguluyoruz. İlçemize koronavirüsün gelmemesi, bu salgının bulaşmaması için emniyet, jandarma ve sağlık personellerimiz gerekeni yapıyor. Ama bunun yanında bu salgından dolayı, ekonomik durgunluktan dolayı özellikle sosyal yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın zor bir dönem geçirmemesi için Vefa Sosyal Destek Gruplarımızla kaymakamlığımız, belediyemiz ve tüm kurumlarımız tarafından Beytüşşebap'ta son derece güzel bir iş birliği sergileniyor. Faz 1 ve faz 2 kapsamında ekonomik istikrar kalkanı paketiyle yaklaşık bin 800 vatandaşımız, devletimizin bin liralık yardımından yararlandı. Belediyemizin, hayırseverlerimizin ve vakfımızın katkılarıyla Beytüşşebap'ta bin aileye yardım kolileri dağıtıldı. Yardıma muhtaç olup da yardım almayanın kalmayacağı gibi işi olan esnafımıza da destek çıkacağız. Herkese eşit ve adil bir şekilde dağıtımlarımız olacaktır" dedi.

Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan ise "Bizler yardıma muhtaç aileleri belirledik. Bu kapsamda ilk etapta 300 sonra 700 aileye gıda yardımı yapıyoruz. Hayat eve sığar, evde hayat var sloganlarıyla vatandaşlarımızı uyarıyoruz ama bu vesileyle evde kalan vatandaşlarımıza da bir nebze olsun gıda yardımında bulunmaya çalıştık. Bu kapsamda bizlere destek olan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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