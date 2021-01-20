Beytüşşebap'ta araçlar, 1,5 metrelik karda kayboldu
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Beytüşşebap'ta araçlar, 1,5 metrelik karda kayboldu

20.01.2021 12:44 | Son Güncelleme: 20.01.2021 12:55
Beytüşşebap'ta araçlar, 1,5 metrelik karda kayboldu

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde 3 gündür etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde 3 gündür etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu ilçede araçlar, kardan görünmez hale gelirken, bölge halkı da çatılarında biriken karları temizledi.

Beytüşşebap ilçesinde 3 gündür etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle merkezde kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu. Beyaz örtüyle kaplanan ilçede sürücüler, kardan görünmez hale gelen araçlarının üzerindeki ve çevresindeki karları, bölge halkı da çökme tehlikesine karşı evlerinin çatısındaki karları kürekle temizledi. Belediye ekipleri ise ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. İlçeye bağlı 13 köy ve 5 mezra yolu da kardan ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekiplerince köy yollarının açılması için çalışma başlatıldı. 

 


Beytüşşebap'ta araçlar, 1,5 metrelik karda kayboldu
Beytüşşebap'ta araçlar, 1,5 metrelik karda kayboldu
Beytüşşebap'ta araçlar, 1,5 metrelik karda kayboldu
Beytüşşebap'ta araçlar, 1,5 metrelik karda kayboldu
Beytüşşebap'ta araçlar, 1,5 metrelik karda kayboldu
Beytüşşebap'ta araçlar, 1,5 metrelik karda kayboldu
Beytüşşebap'ta araçlar, 1,5 metrelik karda kayboldu
Beytüşşebap'ta araçlar, 1,5 metrelik karda kayboldu
Beytüşşebap'ta araçlar, 1,5 metrelik karda kayboldu
Beytüşşebap'ta araçlar, 1,5 metrelik karda kayboldu
Beytüşşebap'ta araçlar, 1,5 metrelik karda kayboldu
Beytüşşebap'ta araçlar, 1,5 metrelik karda kayboldu
Beytüşşebap'ta araçlar, 1,5 metrelik karda kayboldu
Beytüşşebap'ta araçlar, 1,5 metrelik karda kayboldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emin BAL

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